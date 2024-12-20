英聯盃｜孫興慜角球直入技驚四座　熱刺挫曼聯入4強將鬥利物浦

英格蘭聯賽盃8強，熱刺4:3險勝曼聯，打入4強，當中孫興慜射入一球角球直入，技驚四座。

4強抽籤結果亦已出爐，熱刺抽到對利物浦，將成為焦點大戰。



熱刺在聯賽盃8強對曼聯，46分鐘已領先3球，未料曼聯下半場面貌截然不同，在63和70分鐘連追兩球，熱刺本身從遙遙領先變得岌岌可危。

86分鐘，熱刺在3:2的局面下獲得左路角球，隊長孫興慜前往操刀，曼聯後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）即上前貼身催促，似希望向他施壓，馬天尼斯說完後，孫興慜一度回頭看向對方，再不疾不除地走到角球旗準備。

利辛度馬天尼斯催促孫興慜盡快開角球。（比賽截圖）

孫興慜放好皮球後，先向隊友做出一個雙掌微微向下壓的動作示意戰術，再右腳大腳踢出皮球，球在空中高高彎過前柱、再墜入尾柱成為入球，如此罕見的角球直入，禁區內的熱刺球員立刻狂奔向孫興慜，這位熱刺隊長也與隊友一同慶祝。這個入球當時令熱刺領先到4:2，最終曼聯再入一球，熱刺4:3獲勝，意味這角球直入相當關鍵。

角球直入在歐洲被稱為Olimpico，這稱呼源自1924年，阿根廷球員Cesareo Onzari 在面對奧運冠軍烏拉圭時，在一次角球直接射入，這入球最終最稱為「奧林匹克入球（Gol de Olimpico）」，當時更一度惹來爭議，角球直入是否應「計數」？時至今日，角球直入仍然合法，而且因為難度跟偶然性極高，每每成為話題。

孫興慜的角球，曼聯門將比恩迪跳到盡也無法挽救。（路透社）

不過，孫興慜賽後坦承自己並非有意直射，他道：「我以為這角球開得太遠了，最後卻入網了，我並非抱着要入球的心態去處理這角球的，入球的過程中禁區有點混亂，我想，這個球是在有點複雜的情況之下入網的吧。」

孫興慜與隊友一同慶祝入球。（路透社）

他又笑言，自己第一次完成角球直入是幼稚園的時候，「今次則是做職業球員以來第一次，我開過很多角球，但這個卻入了網，我覺得自己頗幸運，也很開心在重要時刻以入球幫助了球隊。」不過始終是在領先3:0下最終險勝4:3，孫興慜強調球隊要由今仗學習，「例如領先3球也不可以放鬆，要踢好自己的戰術。」

同晚4強抽籤結果亦出爐，熱刺抽中對10屆聯賽盃冠軍利物浦，將會在1月初先在主場對紅軍，2月初再到晏菲路球場作客；另一個4強組合由阿仙奴大戰紐卡素，阿仙奴1月先在主場出擊，2月再作客紐卡素。決賽定於英國時間3月16日在溫布萊球場上演。