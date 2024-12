港隊亞洲盃外圍賽有望鬥英超球員　李斯特城中場轉籍代表孟加拉

香港足球代表隊在明年的亞洲盃外圍賽有望與英超球員交手。

擁有孟加拉血統的李斯特城中場祖靴里(Hamza Choudhury),他決定代表孟加拉出戰,成為該國首位英超球員,這名27歲的前英格蘭小國腳有望在明年3月亞洲盃外圍賽第三圈披甲,更有望在10月與香港隊碰頭。



李斯特城中場祖靴里決定代表孟加拉出戰國際賽。(李斯特城X截圖)

香港隊在亞洲盃外圍賽第三圈與印度﹑新加坡﹑孟加拉同列C組,力爭小組首名,再度晉身2027年的亞洲盃決賽周。世界排名第185位的孟加拉是全組排名最低的球隊,但這個南亞國家卻增添一名猛將。

現年27歲﹑效力李斯特城的中場祖靴里透過社交網站公布,未來將代表孟加拉出戰國際賽,他最快有望在明年3月初次為孟加拉,在亞洲盃外圍賽第三圈首仗作客印度,而香港隊將在明年10月兩鬥孟加拉,先在2025年10月9日作客孟加拉,然後在10月14日返回香港主場。

祖靴里在上星期的英超對紐卡素正選上陣。(路透社)

祖靴里在英格蘭拉夫堡(Loughborough)出生,母親是孟加拉人,他自小已經加入李斯特城的青年軍,在2017年首度英超亮相,至今為李城上陣129場,其中55場是英超,今季英超兩次披甲。祖靴里過去曾經7次代表英格蘭U21披甲,但未曾入選大國腳,他透露轉籍是深思熟慮後的決定。

祖靴里曾7次代表英格蘭U21上陣。(資料圖片/Getty Images)

「我花了一段時間才決定代表孟加拉,我的家人近年多次遊說我,這個念頭一直在我的腦海裏,我為我的決定而自豪。」祖靴里一直在英國生活及成長,與在孟加拉東北部地區Habiganj的老家,生活環境截然不同,當他更頻繁回到孟加拉,對這國家更加了解,即使孟加拉資源不夠豐盛,但人民依然歡樂地生活,使祖靴里學懂要感恩。此外,祖靴里與李斯特城合作,設立了獎學金,讓更多孟加拉新一代有開眼界的機會。

祖靴里轉籍後,成為孟加拉史上首位英超球員,他深明此舉的意義遠於足球,「我想代表孟加拉的人民出戰,孟加拉的球迷希望我可以代表他們,我想幫助孟加拉的足球發展,為他們打開足球的大門,讓更多當地的球員往外闖。」

祖靴里足球生涯大部分時間效力李斯特城,上季助李城贏得英冠錦標。(Getty Images)

港隊亞洲盃外圍賽第三圈賽程:

2025年3月25日

新加坡 Vs 香港



2025年6月10日

香港 Vs 印度



2025年10月9日

孟加拉 Vs 香港



2025年10月14日

香港 Vs 孟加拉



2025年11月18日

香港 Vs 新加坡



2026年3月31日

印度 Vs 香港