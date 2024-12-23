英超｜迪亞斯及沙拿分別梅開二度　利物浦作客6：3勝熱刺

英超周日（12月22日）賽事，利物浦在路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）及沙拿（Mohamed Salah）分別梅開二度下，作客以6：3擊敗熱刺。賽後利物浦以16戰39分續居榜首，領先多踢一場的車路士4分；熱刺以17戰23分排第11。



上半場23分鐘，阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）漂亮傳中，翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）魚躍頭球破門。於35分鐘，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）近距離頭槌頂入，擴大領先優勢。於41分鐘，占士麥迪臣（James Maddison）為熱刺追回1球。但在補時階段，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）建功，令利物浦半場以３：1領先。

換邊後，沙拿（Mohamed Salah）分別在第54及61分鐘入球，將比數擴大至5：1。熱刺至72分鐘由古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）接應蘇蘭基（Dominic Solanke）傳球抽射破網，將兩軍差距收窄。至83分鐘，蘇蘭基入球進一步減少落後。但僅2分鐘後，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）在沙拿助攻下梅開二度，利物浦最終以6：3擊敗對手。