英超︱曼聯0：3主場大敗予般尼茅夫 阿莫林領軍聯賽未見起色
撰文：吳慕兒
出版：更新：
曼聯新帥連續3仗棄用拉舒福特，主場信心十足迎戰般尼茅夫，不料上半場已落後一球，易邊後再失兩球，63分鐘落後到0：3。
曼聯最終未能平反敗局，阿莫林上任短短時間已吃下領軍以來英超第3場敗仗。
曼聯主場對般尼茅夫一籌莫展
曼聯新帥阿莫林上任後，紅魔英超戰績未見改善，領軍首仗作客僅賽和升班馬葉士域治，4：0大勝愛華頓後，先後敗予阿仙奴和諾定咸森林，就算上輪意外擊敗曼城，今個周日回到奧脫福，主場面對般尼茅夫竟一籌莫展。
曼聯在各項進攻數據佔優，卻未見「入肉」攻勢，反觀般尼茅夫29分鐘一次死球攻勢，已能一劍封喉——前場一次罰球機會，般茅19歲守將胡爾臣（Dean Huijsen）力壓舒克斯頂入，助球隊領前。
曼聯落後下，阿莫林半場以約羅入替馬拉西亞，54分鐘再以凱倫換舒克斯、加拿祖換烏加迪。紅魔變陣後未見起色，還很快再度落後。馬沙拉奧禁區內踢跌古華特，球證直指十二碼，古華特親自操刀為般茅射成2：0。
僅兩分鐘後，般尼茅夫翼鋒奧亞達拉（Dango Ouattara）左路高速落底再地波傳中，另一翼鋒施曼尤（Antoine Semenyo）近門接應射成3：0。比賽餘下半小時，曼聯已落後至0：3。曼聯終以0：3敗陣，這也是阿莫林領軍6場英超賽事中的第3場敗仗。
曼聯再敗一場，17戰得22分繼續排第13；今仗對手般尼茅夫愈戰愈勇，贏得近5仗第4場勝利後，17戰累積28分，更以得失球差力壓阿士東維拉升上第五位。
曼聯對般尼茅夫正選陣容（3-4-2-1）
門將：奧拿拿
中堅：馬沙拉奧、哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯
中場：達洛治、烏加迪、高比馬恩奴、馬拉西亞
翼鋒：迪亞路、般奴費南迪斯
前鋒：舒克斯
曼聯新帥阿莫林第一戰激進改革 新陣式挑戰球員足球智慧｜01球評阿莫林曼聯首戰實驗失敗 評估今季正選陣容「In & Out」｜英超英超｜阿莫林接掌曼聯帥印 五人教練團隊曝光兩人不足30歲英超｜阿莫林上任曼聯即報喜 左閘缺陣517天後復出有望「夫添」英超｜阿莫林迎上任後首戰 自稱夢想家可率曼聯重奪英超冠軍雲尼斯達萊給曼聯的情書 「無論任何崗位，我都可以留下來幫忙」曼聯炒坦赫格｜歷代主帥「咪一X樣」的輪迴 砍掉重練從何開始？曼聯炒坦赫格｜盤點6億鎊收購名單 安東尼美臣蒙特競爭最大水貨曼聯炒坦赫格｜兩年半從救星變笑柄 世界級戰術願景淪為假大空曼聯簽阿莫林｜解構39歲葡萄牙少帥戰術 3中堅愛好者起革命曼聯炒坦赫格︱哥迪奧拿：我為他感到很難過 眾宿敵領隊同表悲痛英超｜曼聯跑動排倒數第6 阿莫林：我們是大球會但不是強隊曼聯炒體育總監內幕 力保坦赫格被問責 阿莫林上位象徵權力架空英超｜阿莫林改革曼聯第一擊 踢走拉舒福特重塑紅魔魂1月勢離隊