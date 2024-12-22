英超︱曼聯0：3主場大敗予般尼茅夫　阿莫林領軍聯賽未見起色

曼聯新帥連續3仗棄用拉舒福特，主場信心十足迎戰般尼茅夫，不料上半場已落後一球，易邊後再失兩球，63分鐘落後到0：3。

曼聯最終未能平反敗局，阿莫林上任短短時間已吃下領軍以來英超第3場敗仗。



曼聯主場面對般尼茅夫一籌莫展。（Getty Images）

曼聯主場對般尼茅夫一籌莫展

曼聯新帥阿莫林上任後，紅魔英超戰績未見改善，領軍首仗作客僅賽和升班馬葉士域治，4：0大勝愛華頓後，先後敗予阿仙奴和諾定咸森林，就算上輪意外擊敗曼城，今個周日回到奧脫福，主場面對般尼茅夫竟一籌莫展。

曼聯在各項進攻數據佔優，卻未見「入肉」攻勢，反觀般尼茅夫29分鐘一次死球攻勢，已能一劍封喉——前場一次罰球機會，般茅19歲守將胡爾臣（Dean Huijsen）力壓舒克斯頂入，助球隊領前。

般尼茅夫作客奧脫福勝出漂亮一仗。（Getty Images）

曼聯落後下，阿莫林半場以約羅入替馬拉西亞，54分鐘再以凱倫換舒克斯、加拿祖換烏加迪。紅魔變陣後未見起色，還很快再度落後。馬沙拉奧禁區內踢跌古華特，球證直指十二碼，古華特親自操刀為般茅射成2：0。

僅兩分鐘後，般尼茅夫翼鋒奧亞達拉（Dango Ouattara）左路高速落底再地波傳中，另一翼鋒施曼尤（Antoine Semenyo）近門接應射成3：0。比賽餘下半小時，曼聯已落後至0：3。曼聯終以0：3敗陣，這也是阿莫林領軍6場英超賽事中的第3場敗仗。

曼聯再敗一場，17戰得22分繼續排第13；今仗對手般尼茅夫愈戰愈勇，贏得近5仗第4場勝利後，17戰累積28分，更以得失球差力壓阿士東維拉升上第五位。

曼聯主場0：3大敗予般尼茅夫。（Getty Images）

曼聯對般尼茅夫正選陣容（3-4-2-1）

門將：奧拿拿

中堅：馬沙拉奧、哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯

中場：達洛治、烏加迪、高比馬恩奴、馬拉西亞

翼鋒：迪亞路、般奴費南迪斯

前鋒：舒克斯

