曼城災難何時了？聖誕快車期容易賽程鬆口氣　1月尾再迎惡啃考驗

撰文：吳慕兒
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曼城與哥迪奧拿彷彿被下咀咒一樣，1：2不敵維拉後，英超又輸一場，近12場比賽只贏過一場，如只計英超賽事，近8仗亦只贏過諾定咸森林，迫和水晶宮，其餘6仗皆負，聯賽榜已跌至第六位。
曾經運籌帷幄的哥帥，即使鏡頭前依然能微笑以對，鏡頭後在場邊大力擲水樽、抓頭掩面、唸唸有詞的身體語言，盡顯沮喪之情。對曼城一個利好消息是，他們在聖誕新年快車期的對手較弱，未來三仗很大機會贏波「反底」，可是一月下旬開始又要面對「惡啃」賽程，到時才是對曼城和哥迪奧拿在今季的最大考驗。

曼城負維拉，英超跌至第六位。（Getty Images）

曼城近12仗賽果（1勝2和9負）

31/10　聯賽盃　1：2 負 熱刺
02/11　英超　1：2 負 般尼茅夫
06/11　歐聯　1：4 負 士砵亭
10/11　英超　1：2 負 白禮頓
24/11　英超　0：4 負 熱刺
27/11　歐聯　3：3 和 飛燕諾
02/12　英超　0：2負 利物浦
05/12　英超　3：0 勝 諾定咸森林
07/12　英超　2：2 和 水晶宮
12/12　歐聯　0：2 負 祖雲達斯
16/12　英超　1：2 負 曼聯
21/12　英超　1：2 負 阿士東維拉

曼城又輸哥帥再打「傷兵牌」欠說服力

在場邊激動又沮喪的哥帥，到賽後記者會已回復冷靜，他宣稱：「我們只有一個狀態十足的中堅，很困難」，揚言解決辦法是等待球員修癒復出。再次打「傷兵牌」似乎有欠說服力，對維拉一仗他派出艾簡治夥拍史東斯正選，下半場獲加入替史東斯。然而高價加盟的加華度爾同樣可踢中堅，只是哥帥一直安排他踢左後衛。

哥迪奧拿承認球隊還有其他問題，「足球不會只得一個原因，而是很多小因素加起來……我們必須找出一個辦法，一步一步或遲或早找回正軌。」防守中場洛迪缺陣，固然令曼城大受打擊，作為一支近年橫掃英格蘭本土賽事之師，曼城絕非一人球隊，一班球星今季卻猶如「集體失暈」，夏蘭特、科頓、基亞利殊等沒有一個踢出身價，連口才了得的哥帥也開始找不到新借口。

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曼城戰績持續不振，領隊哥迪奧拿非常頭痕。（Getty Images）

快車期賽程易踢有望「反彈」

一個好消息是，聖誕新年快車期曼城的賽程可謂非常易踢，拆禮物口主場對手是愛華頓，3日後作客李斯特城，1月4日回師主場對韋斯咸，3支對手皆為需要護級的弱隊。之後一仗足總盃對手沙福城，更是英乙的護級球隊。

再之後作客賓福特，又是硬仗，這支小球會今季主場戰績在20隊中最佳，不過曼城最大考驗由一月下旬最後兩輪歐聯聯賽開始——1月23日作客出局邊緣的巴黎聖日耳門，最後一輪1月30日迎戰同樣要爭出線的布魯日，兩場大戰中間夾着一場英超，面對狀態正勇的車路士。緊接歐聯之後，連續4場的英超對手分別是阿仙奴、紐卡素、利物浦和熱刺。

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曼城未來兩個月賽程：
26/12　英超　主場 對 愛華頓
29/12　英超　作客 對 李斯特城
04/01　英超　主場 對 韋斯咸
12/01　足總盃　主場 對 沙福城（英乙）
15/01　英超　作客 對 賓福特
20/01　英超　作客 對 葉士域治
23/01　歐聯　作客 對 巴黎聖日耳門
26/01　英超　主場 對 車路士
30/01　歐聯　主場 對 布魯日
03/02　英超　作客 對 阿仙奴
15/02　英超　主場 對 紐卡素
24/02　英超　主場 對 利物浦
26/02　英超　作客 對 熱刺

曼城1月下旬「超地獄」賽程

換言之，由歐聯到英超這一個月曼城遇上連場大戰，7場觸目驚心的「超地獄」賽程，才最考驗曼城和哥帥的能力和韌力。

以曼城目前狀態而言，看來難以全身而退，不過藍月亮和哥迪奧拿近季已曾多次憑下半季的韌力後上奪冠，今次能否又一次化險為夷，還是巨人終於要倒下來？

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