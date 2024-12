英超︱曼聯連續三仗棄用拉舒福特　阿莫林解釋因由似另有所指

曼聯英超主場對般尼茅夫,前鋒拉舒福特再次成為焦點話題。繼曼市打呲、聯賽盃對熱刺後,拉舒福特在沒有傷病下連續三仗未入大軍名單。

主帥阿莫林被問及此事時回應說:「這是我的決定,將來也會一直如此」(This is my decision, and it always will be)。



阿莫林連續3仗棄用拉舒福特。(Getty Images)

阿莫林激活「福仔」奇招?

這位葡萄牙少帥解釋,「我希望看到球員最好一面,會在不同球員身上嘗試用上不同的方法。」他這樣說,是否意味讓拉舒福特「坐冷板」,其實是希望激發他潛能的激將法?

沒有拉舒福特的曼聯,先在英超以2:1擊敗曼城,繼而在聯賽盃8強一度落後3球下,終以3:4負熱刺。拉舒福特接受名記Henry Winter訪問,自言「已預備好迎接新挑戰」,無疑等同「自動申請離隊」,英媒小報宣稱「福仔」此舉令一班曼聯隊友非常不滿。

前紅魔鍾斯:他不再享受足球

有意思的是,對般尼茅夫前,曼聯更衣室一片喜氣洋洋,球員個個笑容滿面。現場消息指,今場未入大軍名單的拉舒福特,穿上曼聯運動套裝身處奧脫福球員通道內。周薪32.5萬英鎊的拉舒福特,是曼聯全隊人工最高的球員,他自高薪續約後表現長期未能符合身價,在他接受Henry Winter訪問前已盛傳曼聯有意在冬季轉會窗賣走他。

曾效力曼聯多年的菲爾鍾斯撰文稱,「我為拉舒福特感到抱歉。我知道他的身體內仍有個熱愛足球和曼聯的小孩子。這是他一段困難時期,絕對不易應付。事後回想,他或會感到『我或許可以將事情處理得更好』。」鍾斯評論道,「明顯地他不再享受踢波,拉舒福特必須令自己遠離雜音,才可望重新享受足球。」

曼聯對般尼茅夫陣容(3-4-2-1)

門將:奧拿拿

中堅:馬沙拉奧、哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯

中場:達洛治、烏加迪、高比馬恩奴、馬拉西亞

翼鋒:迪亞路、般奴費南迪斯

前鋒:舒克斯