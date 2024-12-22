英超︱曼聯連續三仗棄用拉舒福特　阿莫林解釋因由似另有所指

曼聯英超主場對般尼茅夫，前鋒拉舒福特再次成為焦點話題。繼曼市打呲、聯賽盃對熱刺後，拉舒福特在沒有傷病下連續三仗未入大軍名單。

主帥阿莫林被問及此事時回應說：「這是我的決定，將來也會一直如此」（This is my decision, and it always will be）。



阿莫林連續3仗棄用拉舒福特。（Getty Images）

阿莫林激活「福仔」奇招？

這位葡萄牙少帥解釋，「我希望看到球員最好一面，會在不同球員身上嘗試用上不同的方法。」他這樣說，是否意味讓拉舒福特「坐冷板」，其實是希望激發他潛能的激將法？

沒有拉舒福特的曼聯，先在英超以2：1擊敗曼城，繼而在聯賽盃8強一度落後3球下，終以3：4負熱刺。拉舒福特接受名記Henry Winter訪問，自言「已預備好迎接新挑戰」，無疑等同「自動申請離隊」，英媒小報宣稱「福仔」此舉令一班曼聯隊友非常不滿。

前紅魔鍾斯：他不再享受足球

有意思的是，對般尼茅夫前，曼聯更衣室一片喜氣洋洋，球員個個笑容滿面。現場消息指，今場未入大軍名單的拉舒福特，穿上曼聯運動套裝身處奧脫福球員通道內。周薪32.5萬英鎊的拉舒福特，是曼聯全隊人工最高的球員，他自高薪續約後表現長期未能符合身價，在他接受Henry Winter訪問前已盛傳曼聯有意在冬季轉會窗賣走他。

曾效力曼聯多年的菲爾鍾斯撰文稱，「我為拉舒福特感到抱歉。我知道他的身體內仍有個熱愛足球和曼聯的小孩子。這是他一段困難時期，絕對不易應付。事後回想，他或會感到『我或許可以將事情處理得更好』。」鍾斯評論道，「明顯地他不再享受踢波，拉舒福特必須令自己遠離雜音，才可望重新享受足球。」

曼聯對般尼茅夫陣容（3-4-2-1）

門將：奧拿拿

中堅：馬沙拉奧、哈利馬古尼、利辛度馬天尼斯

中場：達洛治、烏加迪、高比馬恩奴、馬拉西亞

翼鋒：迪亞路、般奴費南迪斯

前鋒：舒克斯

