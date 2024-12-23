英超戰報︱車路士作客愛華頓終失分　雲佬領李斯特城再吞大敗

英超榜首利物浦周日壓軸出場鬥熱刺，次席的車路士作客如能擊敗愛華頓，便可暫時登上「一哥」之位，可是藍軍今夜未能發揮強大進攻威力，只能以0：0賽和對手，結束聯賽5連勝走勢。

為護級掙扎的李斯特城，由雲尼斯特萊掌帥後一度燃起希望，不過他們繼上輪大敗予紐卡素後，今周再以0：3不敵狼隊。



車路士作客只能賽和愛華頓。（Getty Images）

車路士失分 曼聯主場大敗

今季英超前列球員各有隱憂，曼城持續不振下，利物浦在榜首一枝獨秀。近期紅軍表現有回落跡象，反觀人腳充裕的車路士愈戰愈勇，已在英超5連勝。可是今場作客愛華頓未能施展強力攻力，最終被愛華頓守和0：0，各得一分，仍以17戰35分守在第二位。

曼聯主場面對般尼茅夫一籌莫展。（Getty Images）

比起車路士失分，曼聯主場面對般尼茅夫大敗同樣令人感到有點意外，曼聯在各項進攻數據佔優，卻未見「入肉」攻勢，般尼茅夫把握一次罰球、一次十二碼加上一次反擊機會，已獲3：0大勝。曼聯再敗一場，17戰得22分繼續排第13；今仗對手般尼茅夫愈戰愈勇，贏得近5仗第4場勝利後，17戰累積28分，更以得失球差力壓阿士東維拉升上第五位。

雲尼斯特萊領李斯特城主場對狼隊吃下大敗後神情沮喪。（Getty Images）

剛易帥的修咸頓，作客與富咸踢成0：0，續以6分遠遠落後排榜尾；李斯特城主場出擊，0：3被護級對手狼隊擊敗，連續兩輪吃下大敗，護級形勢仍險峻。

英超周日戰果：

曼聯 0：3 般尼茅夫

愛華頓 0：0 車路士

富咸 0：0 修咸頓

李斯特城 0：3 狼隊

