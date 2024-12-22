英超｜曼城不敵維拉走勢如護級球隊　基亞利殊逾365日零球會入球

英超衛冕球隊曼城周六晚（21日）作客1:2不敵阿士東維拉，倒戈的翼鋒基亞利殊（Jack Grealish）賽後以手勢回應母會球迷噓聲，惹來熱議；同時，曼城的走勢也已暴跌至護級球隊的水平。



曼城對阿士東維拉一戰，基亞利殊為「藍月亮」倒戈前東家，雖然他6歲開始已在維拉受訓、也是維拉在2019年重返英超的升班功臣之一，但2021年以1億英鎊轉會後，回歸昔日主場並正選上陣，他一觸球，維拉球迷就發出噓聲，半場時又與維拉門將達米安馬天尼斯衝突。

基亞利殊回歸母會頻遭「招呼」。（Getty Images）

曼城全場處於下風，終以1:2敗陣，但基亞利殊似乎難以嚥下這口氣，他在返回更衣室之前，向球迷豎起三隻手指示威——似是在示意自己轉會到曼城以來，已奪得過3次英超冠軍。

不過在即將踏入2025的此時，基亞利殊的2024年絕對不好過——儘管上季曼城仍然贏得了英超冠軍，但他上一次為曼城入球，已要追溯至2023年12月16日主場2:2賽和水晶宮，意味他已超過1年未為曼城取得入球；今年的兩個入球，都是來自歐國聯為英格蘭攻入。

曼城在2024年還餘下兩場比賽，包括12月26日主場對愛華頓和12月29日作客李斯特城，基亞利殊還餘下兩次機會去打破2024年球會零入球的困局。

2024年尚餘一個多星期，曼城能否出現一線生機？（Getty Images）

另外，近月一直在困境中的曼城，最近在聯賽的走勢堪憂——最近5周他們踢了6輪英超賽事，共得1勝1和4負，同期戰績僅排在聯賽倒數第5名，得分與李斯特城及葉士域治是相同的4分，僅比兩隊哀兵狼隊（3分）和修咸頓（1分）稍好。曼城在對維拉一戰，半場又有史東斯觸傷舊患需換出，要在新年前及時反彈，似乎不容樂觀。