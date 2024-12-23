英超球迷買山寨波衫當聖誕禮物？假球衣搜尋量急升　曼聯最受歡迎

英國《太陽報》報道，在經濟不景下，手頭拮据的英超球迷紛紛考慮購買冒牌波衫作為聖誕禮物，並成為熱潮。數據顯示，從9月到12月初，球迷在網上搜尋英超頂級球會的假冒球衣接近5萬次，比今年初的數字大幅上升，其中最多球迷搜尋曼聯的假波衫。



英媒報道，球迷對假波衫的搜尋量大增。（Getty Images）

博彩網站「Footy Accumulators」分析了相關的搜尋數據，在9月至12月初，球迷48510次在網上搜尋英超頂級球會的假冒球衣，而在1月至8月，這項數字僅4230次。

最多球迷搜尋的假冒球衣是曼聯，在9月至12月初有17730的搜尋量。在曼聯官方網站，一件成人球衣要80鎊，小童球衣亦要55鎊，而在「山寨品」網站，每件只售12鎊。

英媒報道，球迷對假波衫的搜尋量大增。（Getty Images）

Footy Accumulators說：「很遺憾地，球會的定價令很多忠實的球迷買不起球衣，這導致他們要在賣假貨的網站為親人買禮物。」

「隨價格上漲，如果一家四口想在球會商店買一套球衣，可能要花約370鎊，但如果他們去賣『山寨品』的網站，50鎊就可以買到。」

英媒稱，曼聯的假球衣搜尋量最高。（Getty Images）

「我們希望英國各間球會注意到這些令人震驚的數字，未來努力令商品變得更便宜，令球迷不用轉向買假貨。」

根據統計，阿仙奴的假波衫是第二受歡迎，搜尋量有5940次。紐卡素及熱刺分別有4830及3750次，排第三及四位。排第五位的是利物浦，有3720次的搜尋量。