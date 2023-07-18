阿仙奴作客新球衣劣評如潮　奇怪設計有原因　曼聯利物浦也不討好

英超各支球隊陸續推出新球衣，阿仙奴周二（18日）推出螢光黃色全新作客球衣，獨特設計並非人人受落，球迷評價傾向負面。曼聯作客新戰衣7月24日才公布，但設計已被廣泛流傳，深綠色配白間條的設計令部分「震怒」。

連同利物浦早前推出的綠白雙色新球衣，英超「三紅」來季作客新球衣設計評價均好壞參半。



阿仙奴新球衣設計獨特，並不是人人受落。（Twitter）

阿仙奴官網也形容這件新球衣設計「大膽」（bold），「頌揚球會伊斯靈頓（ Islington）背景，並將支持阿仙奴的最具才華藝術家帶到世界舞台。」

阿仙奴位處倫敦伊斯靈頓區，這件新球衣中的黑色曲線正是啟發自區內地圖，象徵球迷作客時隨隊由伊斯靈頓出發遠征。螢光黃主色、黑色曲線設計加上領口、袖邊、會徽和胸前贊助標誌配上淺藍色，好看與否真是見仁見智。

阿仙奴球迷對這件作客新球衣劣評如潮，有人說：「這是我們歷來最醜球衣，而我們曾經有過不少差勁設計。」不少負評在Twitter此起彼落，關鍵字離不開「史上最醜球衣」（ugliest kit ever），有槍手球迷甚至揶揄：「這球衣一定是由熱刺球迷設計」。

英超官方Twitter帳戶轉載阿仙奴推出新球衣的短片，並問道：「阿仙奴球迷，喜歡你們所見到的嗎？」大量球迷留言說不，甚至有球迷直斥：「垃圾」（Trash），認真尷尬。

阿仙奴2023／24作客球衣官網售價

球迷版：845港元（連印字1079港元）

落場版：1200港元（連印字1434港元）

曼聯來季新作客球衣設計流出，同樣劣評居多。（Twitter）

激嬲球迷的新設計不止阿仙奴，曼聯作客新戰衣7月24日才公布，但式樣已被廣泛流傳，深綠色配白間條的設計同樣不得民心。曼聯已為新球衣作預告，表示靈感來自曼徹斯特的工業背景，官網發放的深綠色調及白色粗間條中間配紅色細紋設計，與流傳出來的球衣式樣如出一轍。不知是否巧合，兩件備受爭議的作客新戰衣，同樣來自Adidas出品。

球迷已將流出的球衣式樣當真，有人大罵「這球衣真是絕對他媽的恐怖」，另有人稱：「它看來像是戇豆先生的睡衣」（It looks like Mr Bean's pyjamas）。當然也有球迷不滿：「我們歷年有過不少嚇人設計，我真心認為這件是我們史上最差。」

利物浦來季新作客球衣。（Twitter）

至於較早前已推出新作客球衣的利物浦，球迷反應縱不及曼聯及阿仙奴般負面，極其量也只算是好壞參半。青綠配白色的用色，並不容易配襯，就算穿在一班球員身上，也不見得特別好看。

利物浦來季作客新球衣說明是向1995/96版本致敬。（Getty Images）

這件新球衣說明是向1995/96的舊版本致敬，擺明「抄功課」沒有問題，問題是抄得差。當年的版本用上深綠色與白色相間，設計簡單耐看，Nike設計的新球衣卻選擇難以穿得好看的青綠色，配上近年沿用的白底圓領包邊的「P.E.衫」設計，兩者加起來有點格格不入，不倫不類。

利物浦2023／24作客球衣官網售價

球迷版：74.95英鎊／約766.13港元（連印字90.95英鎊，約926.67港元）

落場版：114.95英鎊，約1175港元（連印字130.95英鎊，約1338.55港元）