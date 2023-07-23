女子世界盃2023︱英格蘭門神爆Nike奇怪決定　拒賣門將球衣惹爭議

2023女子世界盃冠軍熱門之一的英格蘭，D組分組賽首仗對首晉決賽周的海地表現令人大失所望，僅憑一球十二碼1：0小勝。事實上海地不乏入球機會，力保不失全取3分全賴英軍門將艾思（Mary Earps）屢次救出險球及出迎化解，這位英格蘭副隊長深得球迷愛戴，身上球衣也是搶手貨，當製造商Nike 4月推出的英格蘭新版主場及作客戰衣熱賣，有球迷卻發現買不到艾思身上的門將球衣。

這位2022國際足協年度最佳女足門將炮轟Nike，說她幾乎要自掏腰包生產英格蘭門將球衣，仍不得要領。



英格蘭女足門將艾思批評Nike無意生產及出售英軍女足門將球衣。（Getty Images）

Nike沒打算生產英軍門神戰衣

英格蘭2022歐洲國家盃冠軍三大功臣，翼鋒美特（Beth Mead）、隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）和進攻中場卻比（Fran Kirby）均因傷未能出戰今屆世界盃，戰力大減的英軍，令門神艾思在陣中更加重要。這位曼聯門將表現持續神勇，在剛過去的2022／23女子英超球季贏得象徵失球最少的「金手套獎」，絕對是當今最佳女足門將之一。

艾思日前在英軍駐紮澳洲布里斯班的酒店向記者說出此事，「我真的不能粉飾這件事，所以不會嘗試，它令我非常失望和十分傷心。」她說今屆賽事擔任隊長的隊友白禮特（Millie Bright）想買艾思的球衣給「絕望地」想要一件英軍門神戰衣的姪女，問她在哪裏可以買到，向製造商Nike查詢的答案卻是「它不會存在」。

英格蘭女足新球衣熱賣，門將艾思（左）的球衣卻不設發售。（Getty Images）

「門將是不重要的」

「我的家人、朋友和支持者不能買我的球衣，他們只能穿普通衣服捧場，我知道那感覺像是：『噢Mary，那真糟糕』。個人而言，那真是很難受。」艾思警告，Nike的決定發放一個「恐怖信息」：門將是不重要的，「尤其是球迷能購買白禮特、路素（Alessia Russo）等隊友的球衣。」

艾思感言：「這是一件我私下在抗爭的事，絕望地嘗試與英格蘭足總和Nike尋找解決方案。不幸地那並不可能，沒有一個可接受的方案給那些年輕孩子。個人層面而言實在很傷心，尤其考慮到過去12個月的情況，我認為在這一年門將參與程度大大提升。」

艾思是英格蘭今屆世界盃副隊長，也是陣中主將之一。（Getty Images）

艾思稱，她曾向Nike談及此事並會在世界盃後跟其他門將商討，檢視此政策在未來能否改變。 多間外媒嘗試向Nike查證，均未獲回覆，ESPN、Sky News均從消息人士了解，不生產門將球衣是「商業決定」。一位不願具名的英格蘭女足前門將向The Athletic披露，「Nike在門將球衣賺不到錢，所以決定不生產。」她批評，「或許那不會帶來巨額盈利，但不出售的話又如何能夠得知事實是否如此？」

The Athletic指出，議題不局限於英格蘭女足，今屆女子世界盃決賽周32支球隊之中，Nike目前沒有任何一支名下球隊門將球衣正在發售。