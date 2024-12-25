中超金元時代最後旗幟離隊　奧斯卡限薪令下告別上海　8年袋2億歐

曾經效力車路士的上海海港巴西中場奧斯卡杜斯山度士（Oscar dos Santos Emboaba Júnior）以自由身離隊，結束8年中超生涯，回歸母會聖保羅。

33歲的奧斯卡可說是中超「金元時代」的最後一面旗幟，他在2017年以6000萬歐元轉會費從英超登陸中超，年薪2400萬歐元。隨中超推出限薪令，奧斯卡未再與海港續約。內地傳媒引述巴西傳媒報道，奧斯卡將會成為聖保羅其中一位最高薪的球員，年薪約247萬歐元，比目前中超外援的稅後年薪上限165萬歐元高。



奧斯卡將會在2025年1月重返母會聖保羅。（X）

在平安夜，巴甲球會聖保羅宣布，33歲巴西中場奧斯卡杜斯山度士回歸，將於1月以自由身加盟。

奧斯卡在聖保羅出道，後來轉投國際體育會，於2012年登陸英超，加盟勁旅車路士。這位前巴西國腳在職業生涯的黃金年齡投奔中超，在2017年以6000萬歐元轉會費，加盟當時稱為上海上港的上海海港，年薪2400萬歐元，成為當時全球其中一位最高薪的球員。奧斯卡在中超踢了8年，見證這個聯賽從高峰走向低谷，至今年底約滿離隊。8年中超歲月，奧斯卡的人工累計接近2億歐元。

奧斯卡分享多張效力上海海港時的照片。（奧斯卡微博）

奧斯卡在海港的表現對得住身價，一直是球隊的中場核心，248次上陣，攻入77球，交出141次助攻，為球隊3次贏得中超冠軍，包括最近兩連霸。他另外為海港贏得中國足協盃及中國超級盃各一次。

奧斯卡在微博發文，感謝海港的職球員及球迷，他寫：「今天，正式結束了一段深深影響我人生的篇章。在身披這件戰袍的八年後，當真的要說再見的時候，很難形容現在自己複雜的心情。這是激情滿滿的八年，充滿了努力與堅持，更重要的，是我們一起贏取了無數的勝利。與隊友們一道，我們贏得了國內所有榮譽，而讓這變成可能的，是俱樂部每位成員和身後球迷們無條件的支持。」

奧斯卡分享多張效力上海海港時的照片。（奧斯卡微博）

「至於球迷們... 我該怎樣表達你們對我的意義？你們是我們在場上、場下每一刻的動力。在勝利時，我們共同慶祝；在困境中，是你們給我們力量，將我們拉起。能在這裡踢球是一種榮幸，而在每場比賽中感受到你們的能量，是我永遠無法忘懷的經歷。」

「我帶着無數美好的回憶離開，並能自豪的說，我曾經為胸前的隊徽傾盡全力。我懷着滿滿的感激和自豪離開，永遠為我們一起取得的成績驕傲。這個俱樂部將永遠是我的家，球迷也將永遠是我的家人。」

奧斯卡分享多張效力上海海港時的照片。（奧斯卡微博）

內地傳媒引述巴西傳媒指，奧斯卡與聖保羅簽約至2027年底，年薪約247萬歐元，屬隊內頂薪；這份年薪雖然遠不如之前在海港的天價人工，但仍超過留在中超的外援稅後年薪上限165萬歐元。中超結束金元時代後，推出各種限薪措拖，目前中超外援的稅前年薪上限為300萬歐元，稅後約為165萬歐元，與當初風光的年代動輒幾百萬歐元、甚至過千萬歐元年薪相比，俱往矣！