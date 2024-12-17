尼馬傳有意加盟國際邁亞密　到美職聯拍美斯蘇亞雷斯重組「MSN」

巴西球星尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）在沙特球會希拉爾飽受傷患困擾，由於合約下年夏天到期，去向持續受外界關注。

近日傳出他有意到美國加盟碧咸有份做班主的美職聯球隊國際邁亞密，與舊隊友美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）及蘇亞雷斯（Luis Suarez）再度聯手，重組當年令人聞風喪膽的「MSN」組合。



高薪加盟後傷多過踢 盛傳難以留隊

尼馬去年離開效力6季的巴黎聖日耳門，以9000萬歐元加盟希拉爾前往沙特「掘金」，不過他傷完又傷，去年前十字韌帶撕裂後，上月復出僅第2場又拉傷大腿肌肉缺陣至今。自去年夏天轉會至今，各項球會賽事僅出戰7場。

這位32歲的巴西球星合約將在下年夏天到期，盛傳周薪超過200萬歐元。然而加盟一年多以來卻「傷多過踢」，盛傳希拉爾無意續約，不願讓尼馬繼續打風流工。

尼馬去年加盟希拉爾後傷多過踢，盛傳球會無意與他續約。（Getty Images）

日前接受《RMC Sport》訪問時，尼馬表示今次肌肉受傷不太嚴重，預期很快便能復出，稱以盡快重回球場為優先事項：「首先，我希望在希拉爾有一個出色球季。我今季從非常嚴重的傷患中復出，但仍有少許時間來重返應有水平，以及證明自己。」

他續稱希望下年能與希拉爾一起參加世界球會冠軍盃，不過瑞士天空體育報道指，尼馬已跟隊友表示，會在夏天遠赴美職加盟國際邁亞密，與美斯及蘇亞雷斯兩位舊拍檔兼好友重組「MSN」。

尼馬表示現在以復出為最優先事項。（路透社）

傳有意加盟國際邁亞密 重組MSN三叉戟

這三人當年在巴塞隆拿合作無間，以水銀瀉地的配合聯手贏得2014/15歐聯冠軍，被認為是足壇史上最強三叉戟之一。報道補充，尼馬早已想跟兩人再度合體，雖有沙特媒體認為尼馬只是「跳草裙舞」，藉此向球會及沙特體育部長施壓以尋求加薪，但天空體育表示：「儘管如此，尼馬確實在私下表示，他同意前往美職聯。」

國際邁亞密陣中不止有美斯和蘇亞雷斯，還有布斯基斯、佐迪艾巴，加上新帥馬斯查蘭奴，都是當年與尼馬一同高舉大耳盃的巴塞隆拿舊隊友。

「MSN」組合至今仍為不少球迷津津樂道。（Getty Images）

美斯今季獲選為美職聯最有價值球員，蘇亞雷斯37場賽事攻入25球，為隊內神射手，兩人聯手已助國際邁亞密首奪常規賽冠軍，惟季後賽首輪止步。若再加上尼馬，「MSN」重組或可衝擊隊史首個美職聯總冠軍，在足壇再留下華麗印記。

美斯與蘇亞雷斯，今季助國際邁亞密首奪常規賽冠軍。（Getty Images）

國際邁亞密仍有空間簽尼馬

根據規定，美職聯每支球隊的每年球員薪酬上限為547萬美元（約520萬歐元），不過當中有10名球員可豁免在外，包括較年輕的新秀、本土球員等，還有3個薪酬不設上限的「指定球員（Designated Player）」名額。

目前國際邁亞密的3個名額分別是美斯（基本年薪1200萬美元）、布斯基斯（年薪850萬美元）及厄瓜多爾球員甘賓拿（Leonardo Campana），後者年薪僅60萬美元，國際邁亞密未有將此名額用在年薪超過125萬美元的蘇亞雷斯及佐迪艾巴身上，可見隊內薪酬仍有足夠空間。若要羅致尼馬，只要將他列入指定球員名額，便不會觸犯美職聯相關規定。