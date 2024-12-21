英超｜傳曼聯內部因拉舒福特陷大混亂　一月難以賣出下尋求外借

拉舒福特（Marcus Rashford）轉會風波持續，繼早前曼聯對熱刺記者會被「騎劫」後，「紅魔鬼」周日（22日）晚對般尼茅夫賽前，主帥阿莫林（Ruben Amorim）再被問及會否派「福仔」上場，阿莫林對此給予肯定答案。

不過英國《太陽報》指，曼聯認為冬季轉會窗難以賣走拉舒福特，內部更因他的傳聞而陷入大混亂，因此會在一月將該前鋒借出，「福仔」似乎還是無法留在奧脫福。



拉舒福特離隊傳聞甚囂塵上，他日前高調接受拉著名足球記者Henry Winter訪問，揚言「已預備好接受新挑戰」（I'm ready for new challenge），又表示「即使離隊亦不會感到難受」，似乎已一心離開曼聯。

拉舒福特日前接受專訪時表示已準備好接受新挑戰，引來不小風波。（Getty Images）

阿莫林：拉舒福特今場會上陣

周五作客熱刺的聯賽盃8強賽前，阿莫林在14分鐘的記者會中，被傳媒問了16個有關拉舒福特的問題，今次聯賽迎戰般尼茅夫賽前，再有記者提及「福仔」。

拉舒福特上仗因傷未有隨隊訓練及比賽，被問到今仗能否出戰，以及會否上陣（decide to play him），阿莫林回答「是的，當然」。因此對般尼茅夫一戰，預計會成為拉舒福特證明自己的重要一戰。

對般尼茅夫賽前，阿莫林再被問及拉舒福特的事情。（Getty Images）

雖然「福仔」日前的專訪讓阿莫林頗有微言，認為他應先跟領隊商量，但這名葡萄牙主帥再次表示拉舒福特沒有紀律問題，稱該前鋒在球會情況「一切照舊（It's the same thing）」。

傳曼聯一月外借拉舒福特

近日多次傳出曼聯希望在冬季轉會窗賣走拉舒福特，更不惜劈價出讓，但天空體育認為在他30萬鎊的高昂薪酬下，預計仍無人問津。英國《太陽報》便指，隨着他的離隊傳聞造成的負面影響愈來愈大，曼聯內部過去48小時陷入巨大混亂，球會內部擔心情況繼續惡化，認為事件唯一解決方案是將拉舒福特外借，以暫時冷卻事件。

《太陽報》指曼聯有意在1月外借拉舒福特。（Getty Images）

報道續指，雖然阿仙奴及車路士等聯賽對手都傳出有意羅致該前英格蘭國腳增加火力，但曼聯不會將他借予其他英超對手，而是其他正在關注局勢的西甲、法甲及德甲球隊；拉舒福特也傾向轉會到其他國家的球會，以重建職業生涯。

辛祖力撐好友

拉舒福特或離開曼聯，成為足壇熱議話題，阿仙奴及英格蘭名宿伊恩胡禮（Ian Wright），則在Instagram發言支持該前英格蘭國腳：「我28歲才加盟阿仙奴，你卻覺得我會抨擊27歲的拉舒福特！很多人都希望看到年輕球員失誤，這樣你們就能說自己是對的！」

ESPN轉發相關截圖後，查頓辛祖（Jadon Sancho）回覆「說話」及「100分」的Emoji，表示同意伊恩胡禮的發言。辛祖與拉舒福特是好友，之前傳聞在曼聯與時任主帥坦赫格不和，遭禁止進入球隊飯堂及更衣室時，便是拉舒福特為他「帶飯」。如今「福仔」身陷輿論，辛祖也沒有忘記好友的手足之情。