RB萊比錫欲換帥坦赫格成繼任熱門　勢由高普對手變「下屬」｜德甲

德國天空體育消息指，德甲球隊RB萊比錫因成績不佳正考慮換帥，10月離開曼聯的坦赫格（Erik Ten Hag）成為繼任人選。

RB萊比錫為紅牛旗下球會，紅牛集團10月時公布前利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）會在新一年成為集團全球足球總監。因此若最終坦赫格執教RB萊比錫，便會從昔日球場上平起平坐的「英超雙紅」對手，變為對方下屬，以尷尬方式在德國重逢。



RB萊比錫成績不佳，或邀請坦赫格執教。（Getty Images）

RB萊比錫低迷欲換帥

RB萊比錫近期各項賽事連續6場不勝，錄1和5負，德甲聯賽排在第4，被榜首的拜仁慕尼黑拋離9分外，歐聯更5戰全敗，在36支球隊中排第34位，僅憑較佳得失球高於施洛雲及年青人兩隊。

德國天空體育記者Patrick Berger表示，若主帥馬高羅斯（Marco Rose）未能扭轉形勢，或會被RB萊比錫解僱。球會希望由曾在紅牛系的薩爾斯堡執教、領軍經驗豐富的舒密特（Roger Schmidt）接掌帥印，但有關報道指54歲的舒密特暫無意執教任何球會，因此同為自由身的坦赫格成為熱門接任人選。

近6仗1和5敗，馬高羅斯（右二）帥位陷危機。（Getty Images）

坦赫格或更適合在萊比錫發展

54歲的坦赫格帶領阿積士青春班底晉身歐聯四強一舉成名，可是他到英超「越級挑戰」執教全球關注的曼聯，一舉一動都極受關注，由踢走C朗和迪基亞，到不准查頓辛祖跟操和進入曼聯飯堂，硬橋硬馬的管理方式引來不少爭議，最終今季半途便因戰績未如理想被辭退。

RB萊比錫屬德甲前列強隊，在紅牛旗下資金充裕，基本上長年為歐聯份子，但所受關注程度相對不及拜仁、多蒙特兩大球會。曼聯主帥之位不易做，坦赫格就算挑戰失敗亦未愁出路，他如由曼聯轉戰RB萊比錫，感覺上似乎「降格」半級，不過在萊比錫工作所受外界壓力肯定遠不及在曼聯，或更有利坦赫格發揮所長，而馬高羅斯治下萊比錫熱衷控球與高位逼搶，與坦赫格在阿積士年代的球風亦甚有雷同之處。

坦赫格經常強調控球與逼搶，萊比錫或是不錯選擇。（Getty Images）

轉戰德甲勢成高普下屬

高普將在2025年1月1日擔任紅牛集團的全球足球總監，英國《標準晚報》指出，明年起球會若要辭退馬高羅斯及聘請坦赫格，這兩大決定便可能由高普親自負責。

執教曼聯時，坦赫格曾豪言要終結英超兩大名帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）及高普的時代，然而坦帥黯然被炒離開奧脫福後，如今卻可能要屈就在高普之下，由昔日「雙紅會」平起平坐的對手，變為對方的下屬。