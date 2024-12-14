2025自由身球員｜十大最意想不到免簽當打球星　孫興慜或離熱刺

踏入12月，歐洲足球壇即將迎來冬季轉會窗，又是各大球會「搶人才」時候，也是尋找優質自由轉會球員的良機。2025年1月冬窗，卻有一班意想不到的頂級巨星流入市面——尤其是孫興慜、阿歷山大阿諾特、迪布尼分別是熱刺、利物浦和曼城三大豪門的領軍人物或主力。

到底紅軍會否真的放走「太子」？盛傳獲加拉塔沙雷看中的孫興慜，在熱刺的日子是否真的所餘無幾？



合約只剩下6個月的球員，到2025年1月1日便可跟其他球會接洽，並在2025年6月30日後以自由身免費加盟。今個冬窗罕有地出現不少正值當打之年的頂級球星，甚至是球隊靈魂人物，以下10位球員誰最令你感到意外？

1. 孫興慜，熱刺

孫興慜跟熱刺的合約季尾屆滿。（Getty Images）

熱刺連頭號球星也不留？

孫興慜的名字出現在這裏，相信會令不少人意外。這名韓國球星已效力熱刺9年，過去多次對熱刺表忠，現時也是球隊隊長，老孫是哈利卡尼離隊後熱刺的頭號巨星，作為球隊生招牌，他季尾便約滿，竟至今未尚未續約，簡直不可思議。有消息指熱刺只會行使他合約中自動續約一年的選項，意味孫興慜很大機會在2026年夏天甚至在此之前離隊。

事實上在普斯迪高古2023年夏天掌帥時，熱刺正預備跟孫興慜傾新約，惟續約談判一路擱置至今，令孫興慜未來前途謠言滿天飛，巴塞、曼聯均被指有興趣，不過最有興趣的是土耳其豪門加拉塔沙雷。早前曾傳出熱刺為免「人財兩失」，願意跟加拉塔沙雷洽談孫興慜的交易，令韓國傳媒極度不滿，狂罵這間倫敦球會。

2015年夏天加盟熱刺後，孫興慜每季都為隊內神射手前三名，今年32歲的他入球數字稍遜，在英超仍已獲4入球4助攻，直接參與球隊8個入球，在隊內僅次占士麥迪臣（James Maddison，9個），並列熱刺隊內助攻王。英國《泰晤士報》今年4月曾報道哈利卡尼在陣時與孫興慜球衣銷量接近，每場比賽約賣出700件，卡尼轉投拜仁後，孫興慜的角色更吃重，熱刺場均賣出1000件這位韓國巨星的球衣。到底老孫會多留一年，還是季尾便離開熱刺，相信會是球迷今季持續關注的熱話。

2. 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），曼城

洛迪重傷缺陣下，奇雲迪布尼對曼城重要性更為明顯。（Getty Images）

最後一季他對曼城仍很重要

曼城近期陷入低潮，近10場賽事只嘗1勝，為哥迪奧拿帶來多個尷尬的「第一次」，中場兩大核心洛迪卡斯簡迪與奇雲迪布尼雙雙缺陣是關鍵原因。迪布尼早前復任正選首仗即領軍擊敗森林「反底」，他近32次在英超正選上陣曼城都保持不敗，並以9入球16助攻，直接為球隊貢獻25球。

即使已33歲，這名比利時球員仍是曼城陣中重要球員，他因傷今季聯賽暫時只正選上陣6次，另外3次後備出場，獲2入球2助攻，缺陣多場情況下仍貢獻7次黃金機會，在隊中僅次踢足15場英超的貝拿度施華（8次）。不過迪布尼與曼城續約遲遲未有進展，過去一年已多次傳出他有意離隊，迪布尼也曾表示對前往沙特「掘金」抱開放態度，最近傳出國際邁亞密會視他為「首要轉會目標」。

3：0擊敗森林一戰迪布尼一傳一射助曼城取勝，領隊哥迪奧拿賽後便表示，若迪布尼離隊將難以找到代替品：「有些球員會為球隊留下永遠的影響。」

3. 阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），利物浦

阿歷山大阿諾特與利物浦續約之事，遲遲未能落實。（Getty Images）

紅軍「太子」有機會被皇馬搶走？

阿歷山大阿諾特以長傳及助攻能力見稱，2016/17球季出道至今在英超錄得61次助攻，是英超史上助攻最多的後衛。身為利物浦青訓產品，紅軍「太子」去年升任副隊長，正值26歲當打之年，這位未來隊長「天選之人」卻遲遲未跟利物浦續約。

利物浦歐聯最大對手皇家馬德里早已對他垂涎，並持續由形同官媒的《馬卡報》發動攻勢幫手搶人。皇馬兩大右閘均年紀不輕，卡華積今年10月斷前十字韌帶（ACL），就算能復出屆時已33歲，而華斯基斯目前已經33歲，因此皇馬欲以阿歷山大阿諾特取而代之，另一好處是讓他跟英格蘭國家隊隊友比寧咸連線，期望兩人擦出火花。

當然皇馬也只是盡力一試，畢竟以阿歷山大阿諾特在利物浦的地位，形同「非賣品」，他對紅軍亦向來十分忠心。專責利物浦消息的記者James Pearce指，紅軍正嘗試跟他續約，但目前雙方仍未達成共識。

4. 雲迪積克（Virgil van Dijk），利物浦

雲迪積克仍為利物浦後防的定海神針。（Getty Images）

紅軍後防領袖拒絕球會首次出價

利物浦首席門將艾利臣今季受傷，在聯賽僅出戰6場，後備門將基利靴（Caoimhin Kelleher）擔正下，「紅軍」14場仍僅失11球，為英超失波最少球隊，中堅雲迪積克統領防線功不可沒，成功短傳、長傳、搶截及解圍等數據，他均排名隊內第一。

33歲的雲迪積克是利物浦仍未續約的三名重要球星之一，英國天空體育指，雙方都以非常尊重的方式談判。The Athletics日前報道，利物浦第一次提出的新合約已被雲迪積克拒絕，暫未有下一步進展。周三歐聯賽後，雲迪積克再被問到續約時表示：「沒有新消息，無可奉告」。

頂級中堅在現今球壇極度罕有，雲迪積克還具備卓越領導才能，「紅軍」料會盡力挽留，可是他拒絕球會首次出價，令去留存在一點變數。

5. 利萊辛尼（Leroy Sane），拜仁慕尼黑

28歲的利萊辛尼，近幾季在拜仁貢獻不少助攻。（Getty Images）

正選變後備拜仁無意留用

辛尼2020年離開曼城後轉投拜仁，隨隊贏過3屆德甲以及1次德國超級盃。上季拜仁雖未能完成聯賽12連霸，但辛尼全季交出11次助攻，在德甲僅次利華古遜奪冠核心之一阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）。他過去3季在德甲每季至少貢獻7次助攻，同期只有隊友湯瑪士梅拿（Thomas Müller）及多蒙特的祖利安白蘭特（Julian Brandt）做到。

目前辛尼28歲，仍屬球員黃金年齡，可是今季淪為大後備，德甲和歐聯15次入圍大軍名單只得3次正選，10次後備上陣，攻入2球，未有助攻。早前曾傳出曼聯與阿仙奴有意收購這名左翼，辛尼在曼城效力時，阿迪達正是藍月亮助教，有意找他到兵工廠故劍重逢絕不出奇。德國《天空體育》近日報道辛尼仍希望與拜仁續約，以表現爭取新帥高柏尼信任，會否重返英超仍是未知數。

值得一提的是，拜仁主席凱拿（Herbert Hainer）日前出席股東大會時，提到希望與穆斯亞拿、甘美治及艾方素戴維斯續約，但未有提及辛尼名字：「我們有數名球員在2025完約，今天我不想談論每一名球員。我提到那3人，是因為我相信他們能夠或已經成為拜仁的標誌性人物。」

6. 沙拿（Mohamed Salah），利物浦

沙拿近期抱怨球會未提出續約，引來外界熱議。（Getty Images）

聲音傳言最多，但留隊機會最大

11月尾幫助利物浦以3：2驚險反勝修咸頓後，32歲的沙拿非常罕有地在混合採訪區停下來受訪，並爆出一句：「現在我離隊的機會，似乎大過留隊」，震驚外界。他不滿紅軍遲遲未向他開出新約，令他來季去向再受全球關注。

就算他跟紅軍季尾約滿，快將置身明夏「免簽」一員，他離開利物浦的機會其實不高——跟阿歷山大阿諾特一樣，沙拿也是利物浦的「非賣品」，去年沙特有球會為他開出1.5億英鎊巨額報價，利物浦仍斷然拒絕。紅軍今季在英超攻入29球，當中21球來自沙拿的入球或助攻，換言之沙拿直接參與紅軍的72%入球。他對球隊重要性毋須多說，球會當然不會輕易放他走。

大家如果不善忘的話，應該記得2022年沙拿也曾因續約問題，與利物浦經過連番交涉，最終球會打破本身設下的薪酬上限機制，向他開出35萬英鎊基本周薪加巨額獎金的3年新約，把他留在晏菲路。今次相信他也能「成功爭取」想得到的新約——最新消息指利物浦已跟沙拿的經理人傾新約，初步進展良好，料日內可向他開出新合約。《天空體育》認為，他是今夏約滿的三大主力中最接近續約一人。

7. 約拿芬大衛（Jonathan David），里爾

約拿芬大衛勢離隊他投。（Getty Images）

法甲紅人獲各大豪門招手拒留隊

約拿芬大衛今季為里爾在法甲上陣14場入11球、歐聯5場入4球，各項賽事轟17球，為隊內神射手。2020年夏天由比利時球會真特加盟里爾後，約拿芬大衛除第一季外，至今每季都為球會神射手，對里爾重要性可見一斑。不過他一直未續新約，著名記者羅曼奴早前表示，里爾已向約拿芬大衛提供新合約，但該名加拿大球員仍希望離隊。

約拿芬大衛目前僅24歲，出道至今每季聯賽入球都達雙位數，今季亦排在法甲神射手榜首，得分能力毋庸置疑。巴塞、拜仁、祖雲達斯及曼聯等球會，都傳出有意收購他加強攻力。

8. 卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin），愛華頓

卡維特利雲仍獲不少球隊青睞。（Getty Images）

豪門排隊欲羅致的空中霸王

身材高大的愛華頓中鋒卡維特利雲，曾在安察洛堤麾下狀態大勇，這位「空中霸王」頂上功夫出眾，2020/21球季英超前11輪賽事攻入11球，助愛華頓短暫排在英超榜首，獲選2020年9月英超最佳球員。他多次獲安帥大讚，那季攻入21球，被選為「拖肥糖」隊內最佳球員，也一度成為英格蘭國家隊新希望。

安察洛堤2021年夏天離隊，愛華頓和卡維特利雲亦愈踢愈沉，卡維特利雲受傷患困擾出場次數及狀態大受影響，愛華頓自此每季都要為護級奮戰。卡維特利雲入球數字大不如前，制空力依然強大，今季雲空中對抗成功次數排在英超第二。

27歲的他仍處當打之年，就算近年傷患不斷，愛華頓仍積極與他討論續約，同時傳出阿仙奴、熱刺、AC米蘭、紐卡素及諾定咸森林等不少球會皆有意羅致這名特點突出的前英格蘭國腳。

9. 甘美治（Joshua Kimmich），拜仁慕尼黑

甘美治上季已傳出有意離隊。（Getty Images）

拜仁核心季尾約滿去留存懸念

拜仁慕尼黑第三隊長甘美治同樣季尾約滿，他上季屢次傳出與時任拜仁主帥杜慈不和，更曾與助教大打出手，因而有意離隊。新帥高柏尼今季上任，情況似乎有所改善，這名德國國腳今季在德甲及歐聯全勤且場場踢足90分鐘。

法國《隊報》上周表示季尾約滿的甘美治離隊可能不大，因為他想找一支更有前景及奪冠保證的球隊，惟目前展示出最大興趣的巴塞隆拿及巴黎聖日耳門，未必能滿足他的要求。

甘美治現時29歲，尚屬當打年齡，高柏尼治下的拜仁重視控球，甘美治今季成功長傳、短傳及創造機會次數都為隊內最多。拜仁主席近日點名希望挽留這名德國國腳，他今季又受高柏尼重用，按目前情況來看去留雖有懸念，但相信留隊機會甚大。

10. 安祖高美斯（Angel Gomes），里爾

安祖高美斯是上季法甲助攻王，盛傳有意重返曼聯。（Getty Images）

法甲助攻王勢重返曼聯

曼聯青訓出身的安祖高美斯，曾是英格蘭U16及U17隊長，相信球迷不會陌生。2020年夏天他與曼聯完約後，以自由球員身份加盟里爾，如今他的狀況與約拿芬大衛一樣，都是「24歲且在夏天完約的里爾主力」。

安祖高美斯多數擔任進攻中場或中場中，上季以8球並列法甲助攻王，全季為隊友貢獻15次黃金機會，排名聯賽第二；前一季則有6次助攻，在里爾隊內排名第三，今季則受傷勢影響，表現暫不算突出。

他今年8月首次代表英格蘭國家隊上陣，在暫代主帥卡斯利麾下出戰4場。自今年9月起，便多次傳出安祖高美斯有機會重返曼聯，法國《隊報》在10月時曾報道，他不會與里爾續約，且與母會有密切聯繫。「轉會達人」羅曼奴數月前指，安祖高美斯在法甲的出色表現引起不少球會的興趣，但仍只是觀察階段，暫未有實際行動。

關於他的轉會緋聞不斷，除曼聯外，近期傳出阿仙奴、紐卡素、阿士東維拉、拿玻里、祖雲達斯及多蒙特等都被指有意收購。