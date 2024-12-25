前UFC選手訓練遭膝撞至陰莖折斷　養傷期間變賣裝備籌募生活費

前UFC選手文當卡（Mateus Mendonca）在訓練中被拍檔的膝撞頂中陰莖，感到劇痛，後來發現陰莖有腫塊，原來陰莖折斷，需要接受手術，養傷兩個月。養傷期間，25歲的文當卡不能訓練及教班，生計受影響，要將UFC裝備及紀念品拿出來抽獎，以籌募生活費及醫藥費。經歷「男人最痛」，文當卡奉勸大家參加武術訓練時記得帶護陰，以防萬一。



前UFC選手文當卡分享最近一次受傷的經歷，訓練時被拍檔的膝部撞傷陰莖，最後要接受手術，養傷兩個月。（Instagram）

25歲的文當卡在2023至2024年曾經是UFC的選手，但遭遇連敗後被解約。這位巴西拳手近日分享一次受傷的經歷，他說：「在我返回聖保羅的前一天，我到老師的健身室訓練巴西柔術。我的拍檔用膝部頂中我的私人部位，我感到非常痛楚，馬上跑到洗手間，感覺它好像着火了。後來，痛楚的感覺消失，我就繼續如常生活。」

前UFC選手文當卡分享最近一次受傷的經歷，訓練時被拍檔的膝部撞傷陰莖，最後要接受手術，養傷兩個月。（Instagram）

「一個月後，我訓練時已經不感到痛楚，但我開始發現有些問題。」文當卡說：「我的東西（陰莖）樣子變得有點奇怪，好像不同樣了，它有腫塊。我之後去了醫院，接受超聲波檢查，醫生叫我馬上轉院接受緊急手術。」原來那次訓練的受傷，令到文當卡陰莖折斷。

手術成功，文當卡需要靜養兩個月，他說：「醫生叫我不要訓練，不要教班，留在家中，什麼都不要做。不能教班及訓練下，我只能辦抽獎，希望籌到些生活費。我有個年幼的女兒，我還把家人帶到聖保羅陪我訓練。」從文當卡的社交網站見到，他把一些UFC的簽名裝備拿出來抽獎，例如衫、褲及拳套，支持者可以付少許錢參加抽獎。

文當卡變賣部分UFC的裝備及海報，拿出來抽獎，在網上籌募生活費。（Instagram）

透過這次的經歷，文當卡意識到戴護陰的重要，他說：「這是一個好機會去警惕每個人。所有練巴西柔術、MMA的人，或者任何要身體接觸的運動，都建議戴護陰去避免意外。我之前都未試過，今次也是第一次這樣受傷，要做手術及休息兩個月。」