中國最美網球女神結婚　疫情下最大輸家丈夫昔日也是「行家」

中國網球前「一姐」王薔在事業高峰期不幸遇上全球爆發新冠疫情，受累中國防疫措施嚴格難以外出比賽及教練病逝兩大打擊，疫情過去狀態已大不如前，世界排名暴跌，可謂網球界「疫情下最大輸家」。

加上近年持續受傷患困擾，王薔只好將人生重心由網球轉向戀愛，去年4月公開戀情，同年10月宣布訂婚，近日再分享領證結婚的甜蜜照片，她的另一半也是國內網球健將。



王薔分享領證結婚的甜蜜照片。（王薔微博）

疫情下最大輸家寄情戀愛

王薔領證結婚，大曬與丈夫張浩多張甜蜜婚照，她在微博分享：「是愛，是懂得，是陪伴，是彼此的依靠，是唯一一次選擇親人的機會。」帖文一出，網民紛紛送上祝福，王薔樣子標緻可人，有人留言：「女網最美女神嫁人了。」

曾是中國網球「一姐」和各項大賽常客，近年她事業陷入低潮，目前女單世界排名已跌至381位，「中國一姐」地位近年已被年僅22歲的鄭欽文取代。32歲的王薔近年寄情戀愛，去年4月罕有地公開私生活，高調宣布男友身份，在微博發文：「介紹一下：我男朋友張浩」。

王薔去年4月罕有地公開私生活，高調宣布男友身份。（王薔微博）

丈夫昔日也是「行家」

去年10月她公布與張浩訂婚喜訊，時隔一年多，二人領證結婚。張浩的知名度遠不及女方，他來自遼寧，昔日同樣都是職業網球員，少年時代曾多次奪得全國網球比賽冠軍，包括U16全國少年賽及ITF國際少年賽男單、男雙冠軍，曾入選國家青年隊，退役後成立「千行網球學院」，內媒消息指他較王薔細2年，今年30歲。

5年間王薔事業大插水——2019年在美國網球公開賽（美網）16強擊敗二號種子芭迪（Ashleigh Barty）首闖大滿貫八強後，世界排名升上第12位生涯新高，正當外界期待她衝擊前10位置，全球爆發新冠疫情令王薔缺席多項比賽，能參加的賽事經常早段出局，世界排名一下子跌出百名以外，甚至連正賽也進不了。

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疫情爆發後事業一蹶不振

王薔早在2007年開始打職業賽，當年只得15歲，不過生涯突破點直到2018年、她26歲才出現。那一年，王薔先在雅加達亞運擊敗同胞張帥贏得網球女單金牌，繼而一口氣連贏江西和廣州兩項WTA巡迴賽，世界排名升上34位，取代張帥首度成為中國「一姐」。同年香港公開賽和珠海WTA超級精英賽均得亞軍，年終世界排名進一步升至第20位。

2019年美網擊敗二號種子芭迪首闖大滿貫八強後，世界排名升上第12位生涯新高，這是繼李娜後，中國球手最高排名。眾人期待王薔攀上前10高牆，不料這年發生兩件大事，王薔事業從此一蹶不振。

王薔發文悼念教練麥南馬拉。（微博＠王薔）

打擊生涯的兩件大事

2019年7月王薔教練麥南馬拉（Peter McNamara）癌病離世，雖然兩個月後能夠在美網戰至八強，但自此無以為繼。教練逝世帶來的打擊多大，難以用客觀標準衡量，肯定的是，二人關係相當密切，今年1月澳網舉行期間，王薔在微博上載兩張翻拍麥南馬拉舊相和手稿的照片，簡單寫上一句：「想你」。

比起失去麥南馬拉，環球爆發新冠肺炎疫情對王薔影響更大。即使疫情令不少比賽取消或押後，所有球手同受影響，然而中國防疫政策明顯較其他國家嚴格，2020年王薔澳網置身第四圈，法網押後至9月底上演，溫布頓取消一年，那屆美網和法網她均缺席賽事。

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中國WTA巡迴賽因疫情取消影響大

王薔似乎在中國本土作賽特別醒神，大爆發的2018年，生涯僅獲兩項WTA巡迴賽冠軍均在中國取得，還有入決賽的香港賽和超級精英賽。中國是WTA巡迴賽大戶之一，單是2020年10至11月原定舉行7項賽事，受疫情影響全數取消，對王薔影響至巨。

中國防疫措施嚴格，王薔未能外出比賽，留在國內，WTA賽事又相繼延期並最終取消，令她難以搶得分數。2021年她重新外出參賽，遲遲找不回狀態，中國多項WTA賽事繼續停擺，世界排名一下子跌出百名以外，加上受傷患困擾，目前已進一步跌至381位。

32歲的王薔狀態低迷多時。（Getty Images）

彭帥事件WTA一度停止在中國上演

此外2021年11月發生「彭帥事件」，WTA關注這位前中國球手去向，同年12月初宣布暫停包括香港在內所有在中國舉行的旗下賽事，導致王薔持續不能在主場出戰。

就算之後巡迴賽重回中國，王薔的狀態和表現已無復舊觀，網球事業在疫情後一蹶不振，成為新冠疫情下中國網球界最大輸家。今年8月她表示將告別大滿貫，「現在出國，倒時差真的太難」，2025賽季她除了確定參加全運會，暫時未有其他參賽動向。