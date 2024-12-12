桌球熱話｜希堅斯解「士碌架」打出離奇一球　罕見犯規引全場驚嘆

有「巫師」之稱的桌球手希堅斯（John Higgins），在蘇格蘭公開賽第二圈與鶴健士（Barry Hawkins）激戰7局後被淘汰，止步32強。

關鍵的決勝局，希堅斯解「士碌架」時打出離奇一球，直接導致今場落敗，讓擔任旁述的前球手科爾斯（Neal Foulds）驚訝不已：「我不敢相信眼前所見。」



49歲的希堅斯近年表現平平，過去2季未能打入任何排名賽決賽，更陷入近4年的排名賽冠軍荒。不過今年8月參加英國桌球公開賽（British Open），則只在冠軍戰不敵沙比（Mark Selby）得亞軍，狀態有所回勇。

希堅斯已近4年未奪排名賽錦標。（Getty Images）

在家鄉蘇格蘭作賽，今仗對手鶴健士雖三度「起Break」，但雙方仍打至3：3平手，雖進入決勝的第7局分出勝負。決勝局初段，希堅斯暫領先8：1，不過白波在頂部被綠波遮擋角度，無法輕易打中紅波，不過由於白波未有緊貼綠波，底部也有大量紅波，場面相對算容易解決。

檯上紅波雖被「炸散」，但白波被擋情況下，希堅斯選擇反彈來解「士碌架」。（X影片截圖）

離奇失誤引觀眾驚嘆 旁述：不可思議

然而希堅斯出棒，白波三次撞「箍」反彈後，竟離奇地穿過左下角一堆紅波，因沒有碰到其他球而犯規之外，更為鶴健士留下絕佳進攻機會。

現場球迷見狀不約而同發出驚嘆，希堅斯亦頗為無奈地露出苦笑。這次失誤成為他今場最後一次擊球，鶴健士把握機會打出一棒87分終結比賽，以總局數4：3晉級16強。

希堅斯這次擊球，離奇地避開一堆紅波。（X影片截圖）

曾排名第3的科爾斯為今場旁述，他亦為希堅斯這次失誤感到詫異：「我不敢相信眼前所見，他這次擊球避開了所有紅波，怎麼能一個紅波都打不中呢？他肯定是想打紅波的，簡直不可思議，很不真實。」

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賽後鶴健士自指今仗初段表現不佳：「接近尾聲時，我感覺漸入佳境，不過（希堅斯）那一球確實有點奇怪。」

首圈曾打出近乎完美「士碌架」

雖然今次失誤頗為離奇，不過希堅斯首圈對英格蘭球手賓斯（Ian Burns）的第1局時，曾打出近乎完美的「士碌架」，引來觀眾熱烈掌聲，顯出他狀態不錯。當時希堅斯以56：46領先，讓賓斯束手無策後，以80：46勝出此局。賽後WST貼出精華片段時，還寫上「希堅斯能否終結逾3年的冠軍荒？」