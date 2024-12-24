足球熱話︱曼聯主場奧脫福驚傳鼠患　衛生評分被貶至第二最低級別

全球各大足球勁旅的主場，不止是當地球迷朝聖地，也是吸引海外旅客的打卡熱點，有「夢劇院」稱號的英超球會曼聯主場奧脫福，正是最受歡迎的場館之一。

可是英國傳媒消息指，奧脫福目前正受鼠患侵襲，近日被衛生督察巡查時發現不少老鼠的糞便，令他們的食物衛生評級降至只獲2星，在最高為5星的評級中屬第二最低分數。



曼聯主場奧脫福是球迷朝聖熱點，近日卻驚傳鼠患。(Getty Images)

奧脫福驚傳鼠患衛生評分被降兩級

英國《每日郵報》消息指，當地衛生督察在曼聯地面層企業包廂，以及在一個會向球迷售賣食物的大堂小食亭內，發現有老鼠活動的蹤跡，因此將曼聯主場的食物衛生評級由4星降級至2星，並下令必須加以改善。

曼聯方面目前已跟滅蟲公司及當地衛生部門合作，執行連串針對鼠患的措施。據了解，奧脫福的鼠患問題，是由球場位處一條鐵路線和水道之間引發。

今年11月28日曼聯對波度基林特的歐霸賽事，有老鼠被發現在奧脫福球場的草地內奔馳。(Getty Images)

奧脫福球場草地曾有老鼠奔馳

今次已非奧脫福首次爆發鼠患，2015年曼聯已曾聘用滅蟲公司處理南看台和北看台的鼠患，甚至曾在職員的辦公室內出現鼠蹤。今年11月28日曼聯對波度基林特的歐霸賽事，甚至有老鼠被發現在奧脫福球場的草地內奔馳。

老鼠本已肆虐奧脫福，當天氣轉冷它們為躲進溫暖和有蓋地方，令球場內的鼠患問題在冬天更為嚴重。滅蟲公司如今相信每隔4至5星期便要到奧脫福一次。

曼聯剛剛在奧脫福0：3大敗予般尼茅夫。(Getty Images)

曼聯今季球場內外多災多難

曼聯今季可謂多災多難，開季戰績不理想導致領軍兩年半的坦赫格被炒，新帥阿莫林上任後，戰績依然未見改善，近日聯賽盃8強出局，6場英超已吃下3場敗仗，包括最新一輪在奧脫福主場0：3不敵般尼茅夫，目前仍在聯賽榜排第13位。

1910年啟用的奧脫福即使多年來經過多次裝修和改建，這個充滿歷史的球場有不少難以根治的問題，例如在般尼茅夫一仗賽後記者會，會場內便隨處可見因頂蓋浸漏出現滴水，鼠患只是關於球場的新一波問題。英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）入主曼聯後已多次提出為紅魔興建新球場，目前仍在研究到底拍板建球場還是再次重建奧脫福。

英超大部分球會的衛生評級都獲得最高的5星評分，曼聯正是少數例外，他們早前甚至曾因在企業私人活動供應未煮熟的雞而被貶至最低的1星，他們在11月的巡查後獲提升回4星，可是被發現鼠患後又被下調至2星。當地衛生部發言人稱，「我們的環境衛生督察在一次例行巡查後給予2星食物衛生評級，我們正密切跟曼聯合作，確保他們符合評級標準並採取足夠改善措施。」