Google全球2024年度搜尋榜　美洲盃成最熱門關鍵字　奧運只排第9

網上搜尋平台Google周二（11日）公布《Google全球2024年度搜尋榜》，美洲盃（Copa América）成為全球最多搜尋的關鍵字；名人搜尋榜中，巴黎奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）、拳擊手泰臣（Mike Tyson）、西班牙足球新星耶馬（Lamine Yamal）及美國體操女王比拉絲（Simone Biles）均名列前10。



Google每年都會公布熱搜榜，以顯示當年有什麼熱門關鍵字，2024年最多人搜尋的是「美洲盃」，數據顯示絕大部分搜尋來源為南美國家，依次序排名為烏拉圭、危地馬拉、巴拿馬等。今屆美洲盃，球王美斯率阿根廷在決賽擊敗哥倫比亞成功衛冕，烏拉圭則獲季軍。

美斯率阿根廷再奪美洲盃冠軍。（路透社）

今年熱搜榜前10中有不少關鍵字與體育相關，包括第2名的「歐國盃」、與板球相關的「ICC男子T20世界盃」、「印度對英格蘭」、「印度對孟加拉」分別排在第3、第4及第7；「奧運」則排在第9。此外，奧運也排在新聞搜尋榜的第3位。

名人熱搜榜中，與體育相關的最高排名者是第4位的阿爾及利亞拳手卡莉芙，她在巴黎奧運時捲入性別爭議風波，拳擊手泰臣、西班牙足球新星耶馬及美國體操女王比拉絲（Simone Biles）分別排名第6、第8和第9。

卡莉芙在今屆巴黎奧運被捲入性別爭議風波。（Getty Images）

若將範圍收窄至只與體育相關，除上述4人外，與泰臣上演「老少對決」的網絡紅人兼拳手保羅（Jake Paul）排名第5，在歐國盃大放異彩的尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）第6，應屆金球獎得主洛迪卡斯簡迪（Rodri）則排在第10。

體育名人熱搜榜

1. 卡莉芙（Imane Khelif／拳擊，阿爾及利亞）

2. 泰臣（Mike Tyson／拳擊，美國）

3. 耶馬（Lamine Yamal／足球，西班牙）

4. 比拉絲（Simone Biles／體操，美國）

5. 保羅（Jake Paul／拳擊，美國）

6. 尼高拉斯威廉斯（Nico Williams／足球，西班牙）

7. Hardik Pandya（板球，印度）

8. 舒夫拿（Scottie Scheffler／高爾夫球，美國）

9. Shashank Singh（板球，印度）

10. 洛迪（Rodri／足球，西班牙）



泰臣（右）與保羅（左）的拳賽引來極高關注度。（路透社）

運動隊伍方面，前兩名美國棒球隊紐約洋基及洛杉磯道奇佔據，有美斯坐陣的國際邁亞密排第3、創不敗奪冠奇蹟的利華古遜排第4，NBA奪冠的塞爾特人排第5。

運動隊伍熱搜榜

1. 紐約洋基（棒球，美國）

2. 洛杉磯道奇（棒球，美國）

3. 國際邁亞密（足球，美國）

4. 利華古遜（足球，德國）

5. 波士頓塞爾特人（籃球，美國）

6. 紐約大都會（棒球，美國）

7. 達拉斯獨行俠（籃球，美國）

8. 阿根廷足球國家隊

9. 明尼蘇達木狼（籃球，美國）

10. 愛德蒙頓油人 (Edmonton Oilers／冰上曲棍球，加拿大)



值得一提的是，食譜熱搜榜首位，是「奧運朱古力鬆餅（Olympic chocolate muffins）」。巴黎奧運期間，挪威泳手Henrik Christiansen在TikTok發布影片，為選手村食物評分，其中他大讚朱古力鬆餅美味，10分滿分下給予11分，影片與食物雙雙爆紅，他更自稱為「奧運鬆餅人（Olympic Muffin Man）」。