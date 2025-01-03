全紅嬋首度當選年度最佳跳水女運動員 中國夢之隊壟斷獎項14年
撰文：顏銘輝
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17歲中國跳水選手全紅嬋，獲得世界泳聯的年度最佳跳水女運動員的獎項，這是全紅嬋首次贏得這個個人獎項。全紅嬋在2024年稱霸兩項大賽，在多哈世錦賽及巴黎奧運都能夠在女子個人10米台及雙人10米台贏得金牌。
全紅嬋在影片中打開禮盒，拿出年度最佳的獎座，多謝世界泳聯對她的認可，希望更多人關注跳水這項運動。自世界泳聯在2010年創立這個獎項後，皆由中國選手壟斷，首屆得獎者是當時仍未退役的全紅嬋教練陳若琳。
世界泳聯在社交網站公布，全紅嬋當選2024年度最佳女子跳水運動員。她說：「我很開心獲得這個獎項，感謝泳聯對我的認可，請大家多關注跳水，感謝大家的支持。」
全紅嬋在2024年的兩項世界大項都有優異的發揮，先在2月的多哈世錦賽，贏得女子個人10米台冠軍，並夥拍陳芋汐贏得雙人10米台金牌。在之後的世界盃，她亦保持穩定表現，穿金戴銀。在夏天的巴黎奧運，她衛冕女子10米台，並與陳芋汐贏雙人10米台冠軍，以17歲之齡成為奧運3金得主。
自世界泳聯在2010年創立這個獎項，一直都是中國選手贏得，全紅嬋是第7位獲得這個獎項的中國女運動員。2023年得主是陳藝文，她連續兩年獲獎。獲獎最多的是施廷懋，她曾6次得獎，至於2010年首屆得主是目前擔任全紅嬋教練的陳若琳。
此外，世界泳聯較早前公布了2024年最佳男、女泳手得主，最佳男泳手為法國的馬爾尚（Léon Marchand），而最佳女泳手則是加拿大的麥堅杜殊（Summer McIntosh）。
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