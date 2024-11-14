跳水熱話｜全紅嬋爆樊振東請叉燒甩底　為快樂不迫自己成長留童真

奧運跳水三金得主全紅嬋，因天真及可愛性格甚得外界喜愛，巴黎奧運後，她肆無忌憚地進食、歸隊時身型暴漲曾成為網民熱話。

她最近接受央視節目《五環之約》訪問，談到歸隊減重之苦再次流露真性情：「就恨那個時候（歸隊前）怎麼沒再多吃一點。」



從上月央視報道的畫面可看到，全紅嬋在假期後肥了不少。（微博影片截圖）

「貪玩」與「為食」，可能是外界對全紅嬋的印象，上月她結束假期回到國家隊集訓時便能見到身型明顯暴漲：「因為我覺得回來一定要減（重），我在回來前吃了很多東西。」

《五環之約》提到，跳水隊重新集結後，全紅嬋首要任務是減重，她每天都在恆溫28度的跳水館內進行跑步、游泳及跳水等有氧訓練，也要控制飲食。

奧運完結的假期過後，全紅嬋須減肥回到理想體重。（微博影片截圖）

大爆樊振請食叉燒「甩底」

主持人問她，「有沒有什麼在歸隊前吃了很多，但回來後不能吃的東西」，全紅嬋未有詳細回答是什麼，只說：「就想那個時候怎麼沒再多吃一點。」即獲主持人大讚「哎呀，妳好可愛呀」。

全紅嬋續表示：「有時候覺得自己都吃過了，就不太想吃。然後回來減肥的時候，就恨那個時候怎麼沒再多吃一點。」主持人再追問她現在最想吃的是什麼，全紅嬋搞笑回答：「都挺想吃的」，還特意提及同樣來自廣東、跟她老友鬼鬼的乒乓球名將樊振東：「他怎麼還沒請我吃叉燒肉啊，現在都吃不了啦！」

全紅嬋笑稱樊振東還沒請她吃叉燒。（全紅嬋微博）

堅持自我 「不想裝成熟與穩重」

天真爛漫是全紅嬋極受網民歡迎原因之一，除身體上的成長外，17歲的全紅嬋在外界看來，心理上其實也應逐步成長為一名成年人。

全紅嬋不想刻意去改變自己。（微博影片截圖）

經歷年少成名，甚至家鄉都變成「打卡聖地」而人頭湧湧，但小妮子未被名氣沖昏頭腦，仍希望在內心保持天真及自我：「我只是不想去變得那麼成熟穩重、去做不一樣的自己，怎麼開心怎麼來吧。」

全紅嬋表示外界都覺得她是小孩子脾氣：「其實我覺得小孩子脾氣也挺好的，沒有什麼負擔壓力之類的。我覺得不僅我自己快樂，我也能給別人帶來快樂，這樣挺好的，不用去裝作很懂事、你很成熟很穩重的樣子去裝給別人看，我覺得沒必要。還不如就這樣，做我自己。」

今年6月接受央視採訪時，全紅嬋連續面對鏡頭高喊放假，顯出其真性情一面。（微博影片截圖）

相關影片（微博）