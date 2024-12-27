2024體壇回顧︱統治整個運動界別的巨星　全紅嬋Faker到大谷翔平

運動界明星放眼全球可謂數之不盡，唯獨有好幾個名字在2024年老是常出現。今年是奧運年，全球聚焦巴黎，過萬位參賽選手之中，中國跳水新一代女王全紅嬋用場內的高超實力，場外的率真可愛輕鬆俘虜全世界。

電競是否算是一種運動，至今尚有不少討論，韓國選手Faker（李相赫）卻有能力令唔打機的人也追看他的比賽，感染力驚人。情況近似的還有日本棒球巨星大谷翔平，由他的轉會，到帶領道奇屢創佳績以至場外種種新聞，一路令不少新球迷「入坑」。

運動巨星之所以深獲世人喜愛，並非單憑驚人成就，他們同時擁有一種強大的感染力——全紅嬋每次出現都會令大家感到開心，Faker贏盡冠軍始終保持謙遜，大谷翔平出道至今對棒球的專注和單純如一，各自散發強大的人格魅力。



全紅嬋連續兩屆奧運贏得女子高台跳水金牌。（Getty Images）

全紅嬋——連家鄉也爆紅的快樂跳水女王

3年前全紅嬋在東京初奪奧運金牌時只得14歲，中國跳水運動員長年壟斷各項大賽金牌，大家早已見慣不怪，小妮子依然能憑「水花消失術」贏盡民心。想不到的是，由小女孩長成少女的全紅嬋，在巴黎蟬聯金牌後不止再創一股「全紅嬋熱潮」，熱度和強度較上一屆奧運更呈幾何級數遞增，紅遍全球。

17歲的半熟少女，從不掩飾自己的愛好，喜歡收集各種烏龜和毛公仔，支持者在她每次出場都做好準備，投下一大山烏龜來公仔給她，全紅嬋總是很珍惜地全數帶走，比賽後常常看到她艱辛地拿着一袋袋「戰利品」受訪問，是今屆奧運一個有趣又難忘的開心畫面。

她深受全人類喜愛，當然有原因，爽直的她面對傳媒總是有問必答，簡短率直的回應從不會轉彎抹角，自信十足卻不驕傲，不時流露滿滿的幽默感。每天刻苦練習又要控制體重，她卻不會將跳水運動員的苦處掛在口邊。有批評指她太愛玩又孩子氣，全紅嬋豪言：「我做我自己就好，不用為別人改變自己。」表面上的「長不大」，骨子裏同時有超越年齡的成熟靈魂在，她選擇每天好好開心地過，2024年全紅嬋同時為大家帶來不少歡樂。

全紅嬋在巴黎短短時日掀起的一股熱潮，持續多月不散，連她的老家廣東湛江也紅起來，她家人居住的那一條村甚至成為本地遊熱點，長期被網紅、支持者以至純粹好奇八卦人士擠得人頭湧湧，引來不少小商販前往擺檔，漸成「小食一條街」，誇張之餘也引發外界思考這種不顧別人私隱的入侵式追星法實在不應鼓勵。只能夠說全紅嬋實在太受歡迎，難免會被機會主義者趁機叨光或拿着數了。

Faker生涯歷盡起跌。（Getty Images）

Faker——不打機也會被他吸引的謙遜「電競界米高佐敦」

無論是否電競迷，大都早已聽過Faker的大名。單看他一副「斯文四眼哥哥」的造型，「宅男」味道濃濃，未必知道他在韓國的受歡迎程度，不下頂級韓星，就連當地足球頭號巨星孫興慜，也多次公開表明自己是Faker粉絲。

極度講求身體靈巧反應的電競界英雄出少年，競爭異常激烈與殘酷，每年淘汰大量選手，本名李相赫的Faker經已28歲，同齡行家基本上已退下前線，身邊的拍檔換了好幾代選手，這位「電競界米高佐敦」至今依然屹立不倒，今年更帶領所屬的隊伍T1衛冕LoL界賽冠軍，個人第5度奪冠，足見實力如何驚人。

T1成功衛冕世界賽，卻迎來陣容拆夥，Zeus（右一）出走到對手HLE，當中涉及不少爭議，其經紀和T1因此針鋒相對。（Flickr/lolesports）

電競是個新興運動，又由血氣方剛的年輕人主導，身處高峰時驕矜自滿是常態，Faker卻如一股清流，長年態度平和謙遜，就算勝出比賽後被賽會主持人誘導，也從不會中計做出不尊重對手的行為，拒絕為場面效果而羞辱對手，因此不止受盡韓國機迷愛戴，連對手的支持者也無不欣賞他，在中國亦有大量粉絲。

他跟行家與別不同的態度，一來是自幼受家人尤其是愛錫他的祖母影響，二來生涯曾經歷不少挫折與低潮，曾經被壓力拖垮的他練成以平常心應對一切，助他一步步重新攀上世界之巔。從出道到現在，Faker謙謙君子的態度如故，他的魅力隨年月有增無減，喜歡看他打機的人愈來愈多。

他的存在好比昔日的高爾夫球名將活士（Tiger Woods），以一己之力將一個冷門運動推向全世界。就算電競尚未成為奧運正式比賽項目，Faker已獨力開創出好一片光景。上月再次獲頒發年度最佳電競選手，2024年過得很完滿。

大谷翔平在道奇首季已獲得世界系列賽冠軍。（路透社）

大谷翔平——破盡紀錄的親切棒球天王

2024年大谷翔平在賽場上完成一個被稱為「傳奇」的賽季——以10年7億美元的天價合約從洛杉磯天使轉會同城的道奇，大谷加盟首季即以「54全壘打+59盜壘」成為美國職棒大聯盟（MLB）史上首個錄得「50+50」數據的球員，也成為國聯全壘打王，他在季後賽表現平平，仍與道奇在世界系列賽封王。

由大谷翔平一出道，已經因如漫畫一樣的「打投雙絕」（打擊和投球能力皆屬頂尖）絕技受盡關注，難得的是外界的注目以至騷擾，絲毫沒有影響他對棒球的專注，追逐一個又一個紀錄，向目標和冠軍邁進。棒球在美國、日本和部分中美洲國家極受歡迎，可是長年未能推銷到全球，猶如漫畫主角的大谷加入美國職棒後，漸漸帶來改變，尤其今年強勢加盟傳統豪門道奇並寫下前無古人的紀錄，造就一個巨星的誕生。

大谷翔平的笑容仍如鄰家男孩。（Getty Images）

名成利就的大谷，成為鎂光燈下的焦點並未改變他一貫的態度，依然是那個熱愛棒球的傻子，年屆30笑起上來仍如鄰家男孩。事實上今年他過得並不平坦，球季展開前與他長年合作無間的翻譯水原一平被爆出涉嫌非法賭博，而且在大谷不知情下挪用他的財產還債，在聯邦法院公開證據前傳聞不斷，甚至令大谷陷入涉賭疑雲。

水原認罪而且證據確鑿下，大谷得證清白，沒有水原在身邊，生活上一切重新適應，猶幸大谷少了翻譯這個「障礙」，反而多了跟外界接觸，有助盡快融入隊伍。今年2月大谷「小登科」，逆境中獲太太田中真美子和愛犬Dekopin相伴，迎難而上，終創下「54全壘打+59盜壘」成就並首度獲得MLB冠軍。

場上施展強大的統治力，加上場外的親和力，他不止是日本，更是全球棒球界的封面人物。百感交雜的2024年，大谷翔平的名氣和影響力到達巔峰。

安洗瑩獲得奧運女單金牌後獨力挑戰韓國羽毛球體制。（Getty Images）

全紅嬋、Faker和大谷翔平2024年在賽場內外的魄力，啟發世人，今年尚有其他運動員施展巨大的統治力，蟬聯奧運金牌的撐竿跳天王杜普蘭迪斯、丹麥羽毛球名將安賽龍便是兩位表表者。

而韓國羽毛球天后安洗瑩更在傷患纏身下，初獲奧運女單金牌，回國後炮轟國家隊和當地羽毛球總會，勇敢地說出種種不平事，獨力對抗整個體制，簡直勇氣可嘉。可惜她之後養傷錯過不少比賽，願她早日完全康復並在2025年更上層樓。