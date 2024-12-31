2024回顧｜不止美斯和張家朗：從收視看港人最關注的體育話題

2024年香港體壇發生過的大事不少，我們以《01體育》全年每月最高收視的文章主題，看看2024每個月最受關注的體育議題和事件。



渣馬2024的萬金先生及萬金小姐。（資料圖片／蘇煒然攝）

1月最高收視主題：渣打馬拉松2024

香港近年跑步風氣越來越盛，而渣馬是每年一度香港最大規模、也最具普及性的長跑賽事，2024年1月21日的渣馬，共有超過7.4萬名跑手參賽，當日成為城中體壇最大話題絕不令人意外。當中最受矚目的，是賽事共誕生了446名「萬金跑手」，另外，藝人「發哥」周潤發半馬創下個人最佳成績、當日封路安排和天氣等資訊，都很受讀者歡迎。

1月其他熱門話題：亞洲盃

2024年1月不得不提的，是香港足球代表隊相隔56年再次出戰亞洲盃決賽周，幾乎全港媒體都派出記者到卡塔爾採訪，《01體育》自然也不例外，雖然港隊3場分組賽全敗出局，但陳肇鈞射入亞洲盃第1000個入球、大批香港球迷到當地打氣甚至不昔「快閃」的故事，都獲不少關注。另外，在亞洲盃前的集訓中，港足友賽擊敗國足，也成為一時佳話。

有趣的是，1月在香港大球場曾舉行表演賽「世界足球傳奇盃」，當中費高賣力表現搏盡掌聲，誰料同一年的年底他再度訪港，卻傳出因不滿見面會安排拍枱離場？

國際邁亞密2月4日下午4時與香港隊在香港大球場進行表演賽，球王美斯列作後備，齋坐全場。（資料圖片／袁志浩攝）

2月最高收視主題：美斯訪港無出場事件及後續

「球王」美斯相隔7年再度訪港，今次挾着世界盃冠軍的身份隨國際邁亞密來港，自然受盡注目，成為全年除了巴黎奧運外收視最高的體育事件——卻是因為不一樣的原因。

2月4日，國際邁亞密友賽實際是港聯的「香港隊」，主辦方Tatler Asia以美斯作招徠，票價高達4880元，不少人為睹「球王」風采不惜付出高價。但一直被推為活動「主角」的美斯全程沒有落場、也沒有換上球衣，最終以受傷為由缺陣，球迷由一開始的期待，變成全場3萬多人噓爆、大叫「回水」的尷尬場面。

賽後，以特首李家超為首的香港官員落場與球員握手，美斯也繞後離開沒有參與，事件很快便發酵到成為國際事件，多名政客官員先後發聲，政府甚至兩度為此事召開記招，促Tatler Asia交代合約內的球員上陣條款等等；Tatler Asia先聲明放棄政府「M品牌」的1600萬港元資助、最終願賠償一半票價。相隔3天，美斯就在日本的表演賽落場，看起來也沒什麼大礙；其後，他亦透過微博就香港的事件致歉。

其他熱門話題：賀歲盃李華度妙射入死角

「美斯事件」引發許多有關香港主辦外隊表演賽的討論，不少意見都認為部份商業機構雖然覓得贊助和政府資助，卻沒有能力搞好比賽；相反，同樣在2月上演的賀歲盃， 邀來李華度、托迪、佩奧爾等一代球星獻技，雖然不及美斯矚目，但票價較便宜之餘亦叫好叫座，李華度妙射入死角一幕也引來熱烈討論。

3月最高收視主題：桌球世界公開賽——奧蘇利雲負碌靚波

美斯風波平息後，3月相對風平浪靜，最引人關注的是在內地玉山舉行的「桌球世界公開賽」期間，奧蘇利雲一記「負碌」靚波，藍波撞中4條邊後滾入中袋，相關報道很受歡迎；另外，日本拳擊新星坂間叶夢20歲就離世、《第一神拳》作者森川ジョージ在其父親帖文下留言安慰，也獲讀者關注。

吳艷妮在2024年上半常受關注。（新華社）

4月最高收視主題：跨欄女神吳艷妮主場包尾

內地「跨欄女神」吳艷妮一向新聞多多，雖然是內地首屈一指的跨欄選手，但她的言行出眾，一舉一動都受到關注，更多的是批評和人身攻擊。

吳艷妮4月在世界田聯田徑鑽石聯賽廈門站女子100米跨欄決賽，在10名選手中包尾，當時她患了感冒、加上對手都是奧運金牌、世界冠軍、世界紀錄保持者等高手，她本來豪言在相隔一周後的廈門站，應可輕鬆突破13秒，未料成績是13.15秒，又一次包尾，惹來網民批評，而無論正面或負面，她也獲得了許多讀者關注，在鑽石聯賽連續兩站包尾的消息成為4月收視王，力壓台灣地震時行山客在玉峰的影片紀錄，和歐協聯馬天尼斯「兩黃冇紅」的罕見情況。

5月最高收視主題：美斯美職聯未有隨隊

5月份，值得關注的本地新聞不少，有香港男子花劍代表隊，在世界盃香港站主場勇奪團體金牌，創造歷史；時任港足主帥安達臣拒絕足總開出的新合約，決定離隊；港超爆出假波案；外地還有英超煞科戰去定奪冠軍及歐洲賽資格，但對普羅大眾來說，還是美斯更吸引。

國際邁亞密因賽程頻密，在作客溫哥華白帽的美職聯賽事，美斯、蘇亞雷斯和布斯基斯都沒有隨隊，畢竟正式賽事與表演賽不同，有更多戰術和輪換考慮實屬正常。不幸的是，溫哥華球迷本來對「球王」來訪引頸以待，當地酒店、門票都炒貴多倍，球會本來也預算有破紀錄的5萬人入場、也備好餐飲，不幸全部落空，最終白帽宣布當日球場內所有餐飲都會半價發售。

中國女排出戰世界女排聯賽。（資料圖片／夏家朗攝）

6月最高收視主題：世界女排聯賽

世界女排聯賽香港站在6月11至16日舉行、總決賽則在6月20至23日在泰國上演，相關文章佔據前列，讀者大多關注賽事直播資訊、及總決賽日本對意大利的爭冠戰；另外，有關中國女排表現的文章也甚受歡迎，尤其中國女排在香港站獲得4連勝，鎖定了同年的巴黎奧運參賽資格；惟在總決賽第一圈派出副選下，0：3不敵日本。

其他熱門話題：美洲國家盃、歐洲國家盃

同月還有兩大足球洲際賽事，包括美洲國家盃和歐洲國家盃開賽，當中歐國盃A組匈牙利對蘇格蘭，匈牙利前鋒班拿巴斯華加（Barnabas Varga）與對手碰撞後倒地抽搐最受關注，不免令人聯想起2021年歐國盃基斯甸艾歷臣倒地一幕。另外，月初也有歐聯決賽，對賽雙方是皇家馬德里對多蒙特，雖然也是強強交手，但對香港球迷來說，沒有英超球隊，收視便會打折扣。

張家朗連續兩屆奧運贏得男子花劍個人賽金牌。（路透社）

7月最高收視主題：巴黎奧運——張家朗、江旻憓奪金及後續事件

7月的熱門話題毋庸置疑是巴黎奧運，本身東京奧運的佳績，已令市民對今屆有所期待，江旻憓不負眾望，在女子重劍奪得個人首面、也是香港今屆首面金牌，立刻炒熱氣氛；緊接再有張家朗在極為刺激的男子花劍決賽，與意大利的馬奇打到最後一分，要三度重打才決出勝負，成功衛冕，雖然賽事在周一深夜上演，也無損熱愛返工的香港人興致；加上後續有關裁判、意大利隊的爭議，更引發一天的「菠蘿Pizza」熱潮，成為城中熱話。

除了香港運動員，一些奧運賽事的奇聞趣事，包括跳水女子雙人3米板決賽，澳洲組合堅妮（Maddison Keeney）/安娜貝史密芙（Anabelle Smith）起跳時，史密芙踏中板邊、失平衡也失去銅牌，雖然可惜，不過踏中板邊失平衡的畫面，引來不少讀者好奇。

何詩蓓出戰巴黎奧運女子200米自由泳，奪得銅牌。（Reuters）

8月最高收視主題：巴黎奧運——何詩蓓獲兩面銅牌、全紅嬋完美演出

奧運首周劍擊隊連奪兩金後，踏入7月底和8月，港隊最矚目是何詩蓓在100米及200米自由泳都獲得銅牌，成為第一位連續兩屆奧運都奪得超過一面獎牌的香港運動員，擁有4面奧運獎牌在香港也是前無古人。張家朗回港後接受《01體育》專訪，也是熱門文章之一。

除了港將，港人的奧運寵兒，無疑是中國跳水代表全紅嬋，她在場內的完美表現，與場外熱愛烏龜公仔、和教練陳若琳的互動，都形成強烈對比，「圈粉」無數，她其後隨國家隊運動員訪港，也成為焦點。

9月最高收視主題：機場三跑十公里賽報名、孫穎莎戰WTT澳門賽

9月公布的機場三跑道系統十公里賽，引來不少跑者好奇，畢竟在機場跑道跑步的機會極其罕有，吸引大量讀者閱讀報名資訊。另外，今屆奧運，讀者對於中國運動員的興趣明顯大增，除了全紅嬋外，另一熱門是乒乓球名將孫穎莎，都很受港人關注，她在WTT澳門賽的表現榮登收視榜前列。另外，緊接巴黎奧運的巴黎殘奧，讀者每日都關心港將的表現，也是9月熱門話題。

不過，對於國足的態度又是另一回事，畢竟國足在2024年幾乎沒有什麼好事發生過，由年初友賽輸給香港，到9月在世界盃外圍賽吞下日本7蛋、再1：2不敵沙特阿拉伯，名宿范志毅都怒批「真的太差」，但與其他項目運動員相反，國足成績越差，網民似乎越有興趣。

全紅嬋在奧運受盡關注。（路透社）

10月最高收視主題：全紅嬋出席國慶晚宴打包惹熱議

讀者在10月繼續關注中國運動員，兩大熱門依然是全紅嬋和孫穎莎，當中全紅嬋在國慶晚宴打包、中國女子乒乓國家隊在亞錦賽19年來首度失冠，都是收視之冠；另外易建聯被爆嫖妓也曾引來短暫哄動。另外，一年一度的英雄聯盟世界賽，賽事在10月上演瑞士輪至淘汰賽4強，隨着人氣戰隊T1高歌猛進，也登上熱門文章。

11月最高收視主題：卓林普會否隨奧蘇利雲來港、國乒表現及退賽潮

11月，奧蘇利雲經優才計劃成為香港居民的消息震撼體壇，連帶與香港前花式溜冰選手馬曉情拍拖的桌球「一哥」卓林普會否跟隨奧蘇腳步來港，也受到關注，而此事相隔個多月便成真。另外，國乒仍然受關注，尤其是眾球手在WTT總決賽的表現、和樊振東、馬龍、陳夢等退出年終賽，都是熱門文章。

英雄聯盟世界賽在11月初上演決賽，擁有大批粉絲的韓國傳奇選手Faker，克服傷患和季中低潮、帶領戰隊T1擊敗中國戰隊BLG，成功衛冕之餘也達成個人第五冠，勵志故事也吸引了許多讀者關注。另外，「拳王」泰臣對保羅慘敗後的爭議，也曾短暫發酵。

費高在社交網站分享訪港的時刻，包括他為球迷簽名的照片。（費高Instagram）

12月最高收視主題：皇馬巴塞傳奇隊表演賽 球星見面會惹爭議

誰料來到2024年尾聲，香港又因一場足球表演賽出現鬧劇？皇家馬德里與巴塞隆拿傳奇球星在20日晚上於香港大球場踢表演賽，比賽前舉行的皇馬傳奇見面會，不少球迷豪擲6880港元參加，未料見面會安排混亂，球迷未能見到心儀球星、簽名合照之餘，更傳出費高「拍枱」離場。皇馬球迷會積極向主辦方尋求解決及賠償方案，更一度報警及錄口供，然而即將踏入新一年，事件似乎仍未獲圓滿解決。

無論是年初的國際邁亞密訪港、或是皇馬巴塞傳奇賽，都是由舉辦足球外隊賽經驗欠奉的機構主辦；2025年預計也會有多場足球表演賽，不過大多由舉辦外隊賽經驗豐富的機構主辦，相信比較可靠；這也提醒了球迷，未來觀賽、購票前，也需先了解一下主辦機構是否可靠，畢竟入場看的不僅是比賽，也是一份重要回憶。

此外，一宗北京的行山意外也廣受關注，一位爸爸陪8歲兒子參加親子登山活動，途中不適暈倒，最後證實不治，令人婉惜；費倫天拿中場艾度亞度保夫在比賽期間心臟病發，幸保住性命，算是不幸中的大幸。

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