國寶運動員訪澳全紅嬋再成焦點　大膽摸蘇炳添大腿一句話笑爆全場

全紅嬋魅力沒法擋！中國新一代跳水女王人氣自巴黎奧運後持續不退，早前她放假回鄉盡情吃喝，明顯增磅不少，又成熱話。她歸隊後旋即投入練習，短短兩星期已回復一貫瘦削身型，近日她到澳門出席一連串活動，在一眾星級中國運動員之中依然是焦點，尤其是她到澳門城市大學跟學生對談時一句回應笑爆全場，又手多多摸「中國跑神」蘇炳添大腿。



全紅嬋、蘇炳添、郭晶晶等多位名將雲集澳省聯歡慶回歸全民健身跑。（微博）

全紅嬋一句回應全爆全場

全紅嬋與跳水隊隊友謝思埸、王宗源，加上蘇炳添、陳夢、盛李豪等多位中國星級運動員齊集澳門，一行人先在周五到澳門城市大學出席分享會，有學生問全紅嬋「如何保持競爭力」，小妮子想也不用想便秒回「練的」，簡單直接的率真回應引來全場爆笑，令全紅嬋有點不知如何是好。

頑皮摸蘇炳添大腿

分享會期間不少人都留意到，全紅嬋一度忍不住伸手摸向蘇炳添大腿，「蘇神」非常冷靜，只是向全紅嬋挑一挑眼眉，然後似是低聲發問對方在做什麼，全紅嬋疑似對這雙「中國最強大腿」非常有興趣，翻起以手背繼續感受，二人交談一輪，不知是否分享健身心得，到在場齊齊拍掌時，她才跟大隊一起拍，並收起「祿山之爪」。

全紅嬋來自廣東湛江，蘇炳添則是廣東中山，二人同屬廣東同鄉，自然特別投契。連日活動35歲的蘇炳添都像大哥哥一樣不時伴在全紅嬋左右，加以照顧。

全紅嬋夾在蘇炳添、郭晶晶和謝思埸之間，依然是最受注目的一位。（微博）

一班運動員訪澳期間活動多多，曾到街頭觀看舞蹈表演，周六早上當上「澳省聯歡慶回歸全民健身跑」的領跑及頒獎嘉賓，即使在眾人中身材最矮小，全紅嬋每次都成為大家的焦點，她甚至在入住的酒店表演廚藝，當眾示範蕃茄炒蛋，她煮得似模似樣，博得全場掌聲。

全紅嬋在澳門再次成為眾人「集郵」對象，繼上次與成龍可愛互動後，今次輪到影帝梁家輝「集郵成功」，雙雙擺出超人甫士合照。