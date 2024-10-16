跳水熱話｜全紅嬋假期後身型暴漲 「知道回來要減重便吃了很多」
撰文：陳旭暉
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巴黎奧運過後，全紅嬋一舉一動都受網民關注，不過她亦享受了一段難得的假期。央視報道，新一屆的跳水「夢之隊」在周一（14日）集結，並紀錄她們歸隊後初步備戰2028奧運的情況。
從影片中可見，全紅嬋胖了不少，她也笑稱知道開始訓練後會很辛苦，所以在歸隊前「吃了很多東西」。
全紅嬋在巴黎奧運奪單人及雙人10米跳台金牌，加上其天真可愛性格及發言風格，成為內地網民寵兒。
今次歸隊，一眾跳水運動員未有前往跳水館，而是在健身室作各種拉伸、熱身等體能訓練。從影片能見到，全紅嬋臉部變圓了一些，身體也沒之前苗條。
近期這名跳水金牌也多次被影到為食畫面，內媒稱她在飲食方面「放飛自我」。在上月初時，陳若琳曾在社交網站留言，指全紅嬋「小臉圓了不少」，後者也沒有反駁，只以一張「不敢吭聲」的圖片回應。
被問到是否已作好減重準備時，小妮子也不打算掩飾，笑着回答：「我覺得已經做好了，因為我覺得回來一定要減（重），我在回來前吃了很多東西。」就像平常大家常說的「要吃飽才有力氣減肥」之感。
不過提到努力爭取下屆奧運金牌時，全紅嬋的回答也突顯其不怕吃苦的性格：「我覺得四年時間肯定很長，但是到真正準備的時候就覺得很快了，一眨眼就過了。」
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