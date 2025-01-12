轉會｜拿坡里神鋒要求離隊　傳利物浦有意　PSG出4倍人工終成贏家

歐洲冬季轉會窗展開後，日前曾傳出利物浦有意簽入效力拿坡里的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），惟事情發展突變，法甲豪門巴黎聖日耳門也積極爭取簽入這位格魯吉亞「神鋒」，且進展迅速，盛傳他們開出4至5倍的薪金，拿坡里主帥干地也確認，球員已要求離隊。

另外，曼城方面也有老臣子或會離開。



年輕的基華拉斯基利亞，一直是轉會市場上的搶手貨。（Getty Images）

現年23歲的基華拉斯基利亞擅踢左翼位置，自2022年夏天加盟拿坡里以來一直受矚目，首季效力拿坡里就助球隊奪得33年來首座意甲冠軍、也成為該季意甲最有價值球員，至今為拿坡里上陣107場，共交出30個入球及29次助攻，每次轉會窗有關他的傳聞都不少。來自格魯吉亞的他與拿坡里的合約今夏就會屆滿，早前傳出若他今冬可以轉會，利物浦也有意收購。

不過兩日前，巴黎聖日耳門也加入搶人，而且進展迅速，人稱「轉會專家」的意大利名記羅曼奴（Fabrizio Romano）指，PSG已與基華拉斯基利亞傾妥個人條款，擬定的合約為5年，薪金更是他在拿坡里的4至5倍。

基華拉斯基利亞對拿坡里來說相當關鍵。（Getty Images）

拿坡里主帥干地在意甲對維羅納的賽前記招上，也直認基華拉斯基利亞已要求即時離隊，「他要求球會賣掉他，也沒有轉彎抹角，我聽到的就是這樣，而球員本人也告訴了我他的決定。」

干地坦承「非常失望」，「我花了半年去令他意識到自己的重要性，希望說服他續約，但現在我要稍退一步，我也不能強行留下他。」他確認，基華拉斯基利亞不會列入對維羅納的大軍名單。

基爾獲加正考慮到外地球會結束生涯。（Getty Images）

另外，周六凌晨的足總盃第三圈，曼城8：0大勝沙福特城一戰，「藍月亮」三連勝卻不見基爾獲加在名單上，哥迪奧拿賽後回應時答得直接：「兩日前，他要求球會讓他考慮加盟外地球會。」哥帥指，沒有獲加，曼城近年不會奪得這麼多錦標，「他一直是我們的右閘，但這一刻，他希望在生涯末年到外地踢波。」他又表示，若獲加希望離開，他一定會同意。