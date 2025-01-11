女花世界盃香港站｜15歲華裔小將神奇奪冠　爆冷挫奧運金牌師姐

女子花劍世界盃香港站的決賽台，出現一名中國人臉孔，她在四強與決賽連挫意大利的強手，這名美籍華裔小將是劉婕琳，年僅15歲的她戰績猶如坐上火箭，9個月內橫掃少年組﹑青年組，如今更稱霸成年組世界盃。



美籍華裔小將劉婕琳。（黃浩謙攝）

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巴黎奧運雙金得主﹑美國名將姬花（Lee Kiefer）再度來港參賽，是她接受右臂手術後復出的第二站，首圈輕取日本劍手後，遇上同樣來自美國的劉婕琳（Jaelyn Liu），二人首度對壘，想不到是一場硬仗，雙方分數緊咬，姬花末段連輸三劍，以13：15意外落敗。

2009年出生的劉婕琳，由資格賽打起，32強是她成年組的最佳成績，擊退師姐晉級已寫創下個人最佳，其後一路扶搖直上，先後力克意﹑法劍手，首度踏上成年組的頒獎台。

劉婕琳（右）挑戰巴黎奧運雙金師姐姬花。（中國香港劍擊總會圖片）

劉婕琳愈戰愈勇。（中國香港劍擊總會圖片）

劉婕琳當然是四強之中年紀最輕，她的雙腳十分勤力，像是馬達般不斷移動，以勤勞的步法創造時機，使年長20歲﹑經驗老到的意大利劍手芭天妮（Martina Batini）吃盡苦頭，比數一度緊咬，這名15歲的小將末段拉開至5分，距離決賽只差兩劍。35歲的芭天妮活力不及劉，但勝在經驗豐富，關鍵時刻追回5分的差距，打成13：13，幸好劉婕琳連取兩分，晉級決賽。

劉婕琳與冠軍只差一場勝仗，面對另一意大利劍手Martina Sinigalia，戰情與四強戰相若，這名美國小將早早建立優勢，次節曾拉開至12：5，其後連失5劍，幸好及時「止血」，結果以15：12勝出，以冠軍結束香港站的神奇之旅，劉婕琳大有可能是史上最年輕的世界盃分站冠軍。

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「我賽前沒有任何期望，只是想發揮最好的自己，從來沒想過贏冠軍，這是很瘋狂。」劉婕琳以流利的英語向傳媒分享奪冠感受，「我實在沒有太多部署，只想在劍道上像鬥士般奮戰，其餘一切都是靠本能。」

劉婕琳（左二）與香港站的獎牌得主合照。（黃浩謙攝）

劉婕琳與美國隊隊友影威水相。（黃浩謙攝）

劉婕琳在美國出生，父母同樣是中國人，母親今次都有隨她來港，當女兒比賽時，劉母化身緊張大師，一邊拍攝女兒的比賽片段，一邊念念有詞替女兒感緊張。劉婕琳接觸劍擊，也是父母的安排，他們想透過劍擊讓本身害羞﹑不夠自信的女兒增強信心。劉婕琳7歲起學劍，不久遇上疫情，停頓三年再執起劍，才華橫溢的她極速成長，戰績穩步上揚，上年在世少（17歲以下）錦標賽封后，然後再稱霸年尾的曼谷站青年世界盃，加上香港站世界盃，9個月內橫掃少年組﹑青年組及成年組。

劉婕琳的母親是四川人，全日賽事一直陪伴女兒。（趙子晉攝）

「我未到成年組的年齡，如今對我都是為了好玩而戰，冠軍實在是意外的收穫。」劉婕琳劍擊生涯的目標，就只有遠大的一個，「我想打2028年洛杉磯奧運」，除了奧運夢，她都不會強求任何成績，「我相信循序漸進，無論打什麼組別，只要我每次盡自己全力﹑專注發揮，我相信成績就自然來。」

今年3月才滿16歲的劉婕琳，依然可以參與少年組的賽事多兩年，她表示嘗試在今年世青衝擊冠軍，若然願望落空，她都沒有大不了。

劉婕琳9個月內橫掃各組別的不同冠軍。（FIE圖片）