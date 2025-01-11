鄭欽文祖高域澳網慈善賽組隊雙打　擦出火花搞笑不斷｜網球熱話

中國網球「一姐」鄭欽文出席澳網慈善賽，與祖高域（Novak Djokovic，又譯德約科維奇）拍檔雙打，兩人頻頻擦出搞笑火花，讓這場慈善賽笑聲不斷。



祖高域與鄭欽文的搞笑互動，讓這場慈善賽笑聲不斷。（Getty Images）

今次慈善賽混雙，由巴黎奧運男女單金牌鄭欽文與祖高域拍檔，對同樣贏過奧運冠軍的梅利（Andy Murray）與艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）。

四位奧運金牌得主同場較技，不過慈善賽當然以輕鬆為主，鄭欽文與祖高域對話與舉動屢屢引觀眾發笑，前者在場邊稱讚祖高域的袋很漂亮，祖高域突然反問：「你的（奧運）金牌在哪裏？」鄭欽文表示沒帶，還抵死地回答：「只有你去哪裏都帶着。」

一次鄭欽文發球時擦網，艾莎蘭卡將球打回，前者習慣性地回頭沒作理會，過後才意識到慈善賽發球擦網不需重開，讓祖高域驚訝地跌下球拍，也引來全場大笑。

鄭欽文隨即向祖高域道歉：「我忘記了！」她不好意思地用雙手遮臉的反應，也讓一眾網民大讚可愛。

鄭欽文發現「擺烏龍」後，不好意思地用雙手遮臉。（微博影片截圖）

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另一次鄭欽文發球時，又與祖高域公開討論戰術，後者將左手放在身後打暗號：「你去這裏，我會去這裏，你打失了就去這裏，然後我會這樣。」一連串手勢和指令說得鄭欽文滿頭問號：「這是什麼意思？」祖高域回答：「不要讓我一直重覆好嗎？」再次引來全場大笑。不過這兩位應屆奧運單打金牌也合作無間，比賽最終以盤數4：3勝出。

鄭欽文：想再對莎巴蘭卡並贏她

去年初，鄭欽文正是在澳網打入決賽，最終不敵莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）得亞軍，是她生涯目前最好成績。不過一年後再回憶這場決賽，她對當時表現感到失望：「我甚至可以說是親手毀掉獲勝機會，因為我認為自己可以表現得更好，也花了點時間才從那場落敗中恢復過來。」

去年1月的澳網決賽，鄭欽文被莎巴蘭卡兩盤直落擊敗。（Getty Images）

根據對賽表，兩人可能在8強戰再次相遇，此前鄭欽文對莎巴蘭卡5戰全敗，但「Queen Wen」表示在哪個階段再對上她都沒所謂：「想要成為冠軍，便需要打敗所有對手，我希望能遇到她並戰勝她。」

鄭欽文今次列賽事第5種子，首戰將為香港時間周日（12日）早上8時30分，對羅馬尼亞球手Anca Todoni。