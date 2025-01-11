桌球｜奧蘇利雲健康理由退大師賽　日前場上失態引關注

去年經優才計劃成為香港居民的英國桌球手奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），今季災難級戰績持續，日前退出冠軍聯賽（Championship League）後，再因健康理由退出周日（12日）舉行的大師賽（The Masters）。

大師賽是桌球三大賽（Triple Crown）之一，奧蘇去年以10：7擊敗卡特奪冠，今次本為衛冕球手，兩日內連續退賽，「火箭」的精神狀態隨即引來外界關注。



奧蘇利雲連續退賽，引來外界關注。（新華社）

大師賽與世錦賽（World Snooker Championship）、全英桌球錦標賽（UK Championship）合稱桌球三大賽，49歲的「火箭」生涯在三大賽共贏23次，排名歷史第一。

今屆大師賽周日舉行，然而世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）周五宣布衛冕的奧蘇利雲因健康理由退賽，其參賽席位由世界排名第17的羅拔臣（Neil Robertson）遞補，將會在首場比賽面對希堅斯（John Higgins）。

首場賽事本為奧蘇利雲與希堅斯（圖）的「75三傑」對戰，前者退賽後由羅拔臣遞補。（Getty Images）

上月尾「火箭」曾表示重拾對桌球熱情，豪言再打十年：「對上一次像過去數個月那樣享受打桌球，已經是我14歲時的事。我再次愛上打桌球。」然而奧蘇2024/25球季狀態不佳，至今仍未「開齋」奪冠，也未曾打入任何主要賽事決賽，去年底以衛冕身份出戰全英賽，更首輪出局。

周四在冠軍聯賽（Championship League）分組賽對米健斯（Robert Milkins）時，奧蘇利雲擊打粉球失誤，隨即將手中球棒用力砸向球枱。之後能聽到他為失態向球證及米健斯道歉，兩人也大方接受。

不過奧蘇利雲最後連輸兩局，以2：3落敗後退賽，多間英國媒體指他賽後將球棒扔在垃圾桶內，需由經理人收回。加上今次退出大師賽，不少球迷都擔憂他的精神狀態，亦有人譴責奧蘇頻繁退賽，「對此已感到厭倦」。