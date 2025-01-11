花劍世界盃巴黎站｜張家朗負意大利老對手無緣獎牌　16強誇張反勝

女子花劍世界盃在香港舉辦的同時，港隊男子花劍在法國巴黎出戰世界盃分站，世界第一的張家朗與蔡俊彥﹑崔浩然分途爭冠。張家朗連過三關，躋身八強，惜不敵老對手﹑意大利的科高尼，無緣登上頒獎台。



張家朗。（FIE圖片）

「世一」張家朗力爭繼2022年後再度在巴黎站封王，今次被編為二號種子，位處下線區域的張家朗，晉級過程並不輕鬆，首圈面對烏克蘭36歲老將Andrii Pogrebniak曾落後3：5，其後打成12：12平手，先以15：12拿下賽事。次圈面對日本劍手BABA Shunsuke，巧合地同樣曾落後3：5，幸好同樣是有驚無險，以15：12再下一城。

張家朗16強面對匈牙利的杜沙（Daniel Dosa），這名世界排名第17的劍手，早段同樣為這名「世一」港將帶來麻煩，張家朗一度落後3：8，他似乎有點脾氣，但當換劍後，形勢完全扭轉，張家朗以簡單的得分手段連取數分，氣勢漸返回他身上，然後愈打愈順，無論進攻﹑反攻都取分而回，結果打出一段12：1的誇張攻勢反勝晉級。

張家朗與老對手﹑意大利的科高尼（Alessio Foconi）爭入四強，張家朗首節以5：4稍稍領先，及後連失5分失優勢，而他多次不太滿意裁判的判決，最終以10：15告負，無緣連續兩站登頒獎台。

張家朗對匈牙利劍手打出12：1的誇張反勝。（中國香港劍擊總會圖片）

花劍世界盃巴黎站｜蔡俊彥負主場劍手 崔浩然首圈出局

透過資格賽晉級的蔡俊彥，首圈鬥韓國劍手李侊炫，初段比分較緊湊，Ryan其後拉開比分，以15：8晉級次圈，再鬥法國主場的沙芬（Rafael Savin），惜以10：15落敗。小組賽直接晉級的崔浩然，首圈以9：15不敵日本的西藤俊哉。

蔡俊彥不敵主場劍手，無緣16強。（FIE圖片）

崔浩然（左）首圈止步。（FIE圖片）

另外，在突尼西亞出戰大獎賽的男子佩劍隊，羅浩天藉小組成績晉身正賽圈，首圈鬥美國的安東尼奧希夫確特（Antonio Heathcock），梁天晴同樣成功突圍，恰巧面對希夫確特的胞弟﹑今站頭號種子哥連（Colin Heathcock）。