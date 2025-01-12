澳網｜鄭欽文首圈挫托杜妮　談奧運金牌壓力　引金夫人名句獲掌聲

澳洲網球公開賽正賽女單首圈，中國球手鄭欽文順利擊敗羅馬尼亞球手托杜妮（Anca Todoni），晉身次圈。

雖然未獲視為奪冠大熱，但鄭欽文去年在巴黎奧運奪得女單金牌，也備受關注，她賽後談及金牌帶來的壓力時，引用了網球傳奇「金夫人」Billie Jean King的名句回應，獲得全場掌聲。



鄭欽文出戰澳網。（路透社）

鄭欽文面對由外圍賽晉級的托杜妮，第一盤打得不算輕鬆，雖然在第7局成功破發領先到4:3，惟到第10局未能把握自己發球局，遭對手追平5:5，終打到「搶七」，才以7:6贏得第一盤；但到第二盤時順利得多，第二局打破手發球局下，首三局都獲勝領先到3:0，最後以6:1贏得第二盤，直落兩盤獲勝，晉身次圈，對手將會是德國球手Laura Siegemund或美國球手Hailey Baptiste。

鄭欽文賽後即場接受採訪時，主持問她如何看待隨奧運金牌而來的壓力，她道：「當然，今次的壓力更加大，但壓力也推動我成為一個更好的人、更好的運動員。我覺得我應對壓力方面做得不錯，我喜歡在壓力下比賽。」

鄭欽文擊敗了托杜妮，晉身次圈。（路透社）

然後，鄭欽文引述一代網壇傳奇、人稱「金夫人」的Billie Jean King的名言：「像Billie Jean King說的：『壓力也是一種特權』，我很喜歡這句話，所以，就帶着壓力打下去吧！」她的發言，也獲得現場球迷報以歡呼和掌聲。

「金夫人」在60和70年代稱霸網壇，曾高踞女單世界排名第一，並贏得過12座女單大滿貫，她在1981年成為首位公開承認為同性戀的美國女子運動員，後在2009年獲時任美國總統奧巴馬頒授總統自由勳章，表揚她對LGBT群體及婦女權利的貢獻。

鄭欽文的賽後發言：

澳網同日發文，文中邀來4位「專家」挑選奪冠熱門，包括2011年美網女單冠軍史杜素（Sam Stosur）、曾打入溫網4強的杜姬（Jelena Dokic）、來自澳洲的前球手米爾文（John Millman）和澳洲女子隊教練芭拉特（Nicole Pratt），4人中除了米爾文之外，都選擇莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）為女單大熱，米爾文則認為美國20歲球手歌芙（Coco Gauff）有力封后。