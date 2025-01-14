哥迪奧拿情場﹑球場遇波瀾　被西媒揭與妻子30年情不再｜英超熱話

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）的執教生涯順風順水，直至近期，他的仕途起了波瀾，曼城戰績飄忽，近期各項賽事取得三連勝，算是挽回頹勢。

不過，西班牙傳媒近日報道指，哥帥與妻子Cristina Serra此情不再，結束超過30年的關係。



哥迪奧拿在球場﹑情場皆有波瀾。（路透社）

西班牙傳媒《每日體育報》爆出哥迪奧拿與妻子Cristina Serra在上年12月決定離婚，結束長達超過30年的關係，只有最親密的親友才知道他們這個決定。哥迪奧拿在1994年、即他23歲時與Cristina Serra相識，2014年結束愛情長跑，步入禮堂，並育有3名子女。

即使英國《星期日鏡報》在2019年透露，哥迪奧拿妻子為了經營其時裝事業，而在倫敦及巴塞隆拿兩邊走，哥帥則留在曼徹斯特，哥帥夫婦仍被視為球壇的模範夫婦，他們不時在公開場合現身，出席頒獎禮或觀看溫布頓網球賽，曼城在2023年首度贏得歐聯錦標，哥迪奧拿全家亮相，更與妻子親吻慶祝。西媒《El Periodico》指，儘管兩人分開，他們的關係依然是「親切﹑穩定﹑友善」。

哥迪奧拿領曼城稱霸歐聯後，與妻子擁抱慶祝，似乎二人恩愛不再。（Getty Images）

今個星期六（18日）將滿54歲的哥迪奧拿，似乎遇上近年最大的危機，除了婚姻亮紅燈，他的執教生涯同樣經歷考驗。自上月10月底，曼城各大賽事曾經在13場僅取1勝，低潮期接近兩個月，哥迪奧拿似乎壓力爆煲，歐聯對飛燕諾後，更在臉上抓出血痕，令人擔心他的心理狀況。直至近期的「聖誕快車」，曼城接連擊敗李斯特城及韋斯咸，加上足總盃大勝低組別的沙福特城8：0，各大賽事三連勝，才逐漸走出低潮。

曼城在足總盃大勝沙福特城8：0後，各大賽事三連勝。（路透社）

曼城今季遭遇傷兵潮，冬季轉會窗連忙增兵，盛傳羅致效力法甲蘭斯的烏茲別克中堅古辛洛夫（Abdukodir Khusanov），而彭美拉斯的巴西19歲雷斯（Vitor Reis）及法蘭克福的馬穆殊（Omar Marmoush）也進入曼城的雷達。

「（上年）夏天時，球會問我要不要增兵，我說：『不用！我不需要新球員。』但當傷兵潮來臨時，或許我們當時需要這樣做。」哥迪奧拿在今輪對賓福特前的記者會如此說道。