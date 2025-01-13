諾定咸森林從英冠到英超爭標　希臘班主帶領蛻變盼再演童話｜足球

打開英超積分榜，夏天上任的史諾率領利物浦以破竹之勢排在榜首，第2名是阿仙奴或許不令人意外，但與「兵工廠」同分的，是上季尾排第17僅僅護級成功的諾定咸森林。他們將於14日深夜與利物浦上演榜首大戰，不少球迷及媒體都開始期盼另一次「李斯特城童話」。

相信不少球迷都知道，諾定咸森林曾是歐洲強隊之一，但之後曾跌落英甲，近年多在英冠作賽，2022夏天才重返英超。那麼這支沒落的歐洲霸主，今季為何表現突飛猛進，從護級隊搖身一變成為爭標份子？



諾定咸森林曾兩奪歐聯前身的歐冠盃。（Getty Images）

沒落多時的兩屆歐洲冠軍

諾定咸森林上世紀70年代曾風光一時，這支本在英格蘭各級聯賽浮沉的球隊，在名帥白賴仁哥洛夫（Brian Clough）帶領下，1977年夏天升上英甲（當時為最頂級聯賽）後即獲當季聯賽冠軍，更連續兩季在歐冠盃（歐聯前身）封王，亦捧起過1次歐洲超級盃。

穩定留在頂級聯賽至英超創立首季，他們卻以榜尾身份降班，白賴仁哥洛夫亦掛起教鞭，猶如宣告諾定咸森林的輝煌時代落幕。翌季諾定咸森林重返英超，踢了3季後又降班，1998/99捲土重來，在英超掙扎1季後陷入「寒冬」，在次級或更低組別聯賽作戰超過20年。

闊別英超多年，為這間球會帶來轉變的是希臘商人馬里納基斯。（Getty Images）

希臘班主收購 豪言五年內重返歐洲賽

2009至2011兩季英冠升班附加賽止步4強，不少球迷早已忘記諾定咸森林這支曾為歐洲冠軍的沒落球隊。至2017年，希臘商人馬里納基斯（Evangelos Marinakis）入主，他在1967年出生，15歲時到英國讀高中，剛好是諾定咸森林最輝煌時期，「我80年代到這裏時，最多人討論的是利物浦和諾定咸森林」。他解釋收購森林是因為心存對他們的記憶，以及看到這間球會的潛力。

馬里納基斯是希臘航運大亨，財力雄厚同時熱心足球，2010年收購希臘班霸奧林比亞高斯並成為球會主席，2023年又入主葡超的里奧艾維。在他帶領下，奧林比亞高斯上季奪歐協聯冠軍，奪隊史首項歐洲賽錦標。收購森林後，馬里納基斯更換球會管理層，當中包括引入曾在奧林比亞高斯任職的高層，並豪言為球會定下5年內升班及重奪歐洲賽資格的進取目標。

在馬里納基斯帶領下，奧林比亞高斯上季奪歐協聯冠軍。（Getty Images）

改革管理層終重返英超

新班主帶領下，森林連續三季成績都有進步，從英冠21名升到第7，但2020/21球季成績大幅回落，完季僅排第17。該年夏天諾定咸森林決定改革，任命奧林比亞高斯的招聘主管George Syrianos，並改變以短期目標為主的轉會策略，不再以高薪簽人。

馬里納基斯向來換帥果斷，同年9月決定換帥，聘請古柏（Steve Cooper）執教，球隊戰績即突飛猛進，從榜尾到季尾排第4，並在升班附加賽擊敗哈特斯菲，睽違23年重返英超。

諾定咸森林在2021/22的升班附加賽險勝哈特斯菲，睽違23年重返英超。(GettyImages)

升班後頻為護級苦戰

雖然馬里納基斯2017年入主森林時定下的5年計劃只成功一半——森林剛好在2022年夏天升上英超，但那個夏季轉會窗，這位希臘班主展現出雄厚財力。諾定咸森林一口氣買入21名新兵，創下英超單一轉會窗紀錄。豪擲逾1.45億鎊，在20支英超球隊中排第5。

然而森林回到英超後，首季大部分時間都為護級而戰，僅以第16名完季；次季情況未有改善，諾定咸森林在2023年12月辭退升班功臣古柏，聘請紐奴（Nuno Espírito Santo）執教。

紐奴上任，成為諾定咸森林近年第二個轉折點。（路透社）

紐奴領軍再迎蛻變

紐奴上季中接手時，森林排在第17位，至季尾一直為護級苦戰，最終衝線時仍為17位，雖比第18位的盧頓多6分，但這支全季最高也只排第15的護級份子，沒有人認為他們下季情況會有多大改變。

今季開季後，諾定咸森林卻在紐奴重整下搖身一變，首輪1：1與般尼茅夫打成平手排在第11，已是目前為止，他們在今季最低排名，第4周作客更成為首次擊敗利物浦的球隊，目前戰至季中仍未有另一支球隊能在聯賽能戰勝紅軍。森林之後成績稍有起伏，現在他們又爬上第3，與第2的阿仙奴同分。

艾利洛安達臣是諾定咸森林去年夏天最貴收購，今季亦「交足功課」。（路透社）

森林陣中五大主將

森林今季夏窗最大收購，是以3500萬鎊從紐卡素買入中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson），此子能攻擅守，助攻與攔截（Tackles）次數均排隊內首位，是森林今季表現突飛猛進原因之一。

紐奴率領下，諾定咸森林是今季英超控球率最低球隊，場均只有39.9%，主要憑堅守後的快速反擊致勝，目前僅失19球，與利物浦並列聯賽第2少。

主力前鋒基斯活特（Chris Wood）雖已33歲缺乏速度，但擅長空中進攻，加上他身後的基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）、艾蘭加（Anthony Elanga）與赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）皆能快速撕破對方防線，這「三少一老」的進攻組合，便成為森林致勝之道。

諾定咸森林以反擊制勝，主力前鋒基斯活特（中）今季聯賽已攻入12球。（路透社）

「我視諾定咸森林為大家庭」

上周二以3：0擊敗狼隊，對方主帥域陀佩雷拉（Vitor Pereira）賽後便道出今季森林強大之處：「我們創造出不少入球機會，但對手非常強壯。他們反擊速度很快，是一支結構緊密、耐心等待對手犯錯的球隊。我們每一次犯錯，他們都能轉化成入球。」

與大多球會班主不同，馬里納基斯除不時會到現場觀戰外，更會進入球迷區與他們擊掌擁抱。天空體育記者形容這位班主的「熱情」為他帶來麻煩，最著名的莫過於去年4月一份聲明：當時森林處於護級邊緣，僅比第18位的盧頓多1分，作客愛華頓的重要一戰以0：2落敗後，諾定咸森林發聲明批評球證三度漏判十二碼：「賽前我們已警告過，今場VAR球證是盧頓球迷，但未有更換」，聲明出街後隨即引起軒然大波。

上月受訪重提此事時，馬里納基斯回答：「我視諾定咸森林為大家庭，因此當看到有不公之事，我會站出來抱不平。相信我，至今為止每當我們發聲時，我們都是正確一方。」他亦表示每當說到球會之事時，永遠不會用「我」，而是用「我們」。

馬里納基斯作風熱情且「貼地」，也不時引來爭議。（Getty Images）

與李斯特城已故班主維猜一樣，馬里納基斯不止為搞波而搞波，還顧及整個諾丁漢社區，他的雄厚資本並非只是為球隊奪盃攞威，反借球隊日漸龐大的力量和影響力惠及社群，因此他也跟維猜生前一樣深得球迷的心。

球迷繼續成為支持球隊高飛的最大動力，去年11月開始，森林球迷已不時在城市球場高唱「我們將會贏得聯賽冠軍（we’re going to win the league）」，機率或許不算太高，但馬里納基斯領軍重返歐洲賽的目標可望達成。較他預想遲了3年，難得的是球壇終於有位講得出做得到的班主。這個就連在上季也看來遙不可及的夢，竟然今季即將達成，不得不佩服這位希臘班主的遠見和魄力。

14日深夜4時森林主場再戰利物浦已變成「榜首大戰」，會否成為今季首支「雙殺」紅軍的球隊，讓森林球迷距離贏得英超的夢想更近一步？