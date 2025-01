諾定咸森林從英冠到英超爭標　希臘班主帶領蛻變盼再演童話｜足球

打開英超積分榜,夏天上任的史諾率領利物浦以破竹之勢排在榜首,第2名是阿仙奴或許不令人意外,但與「兵工廠」同分的,是上季尾排第17僅僅護級成功的諾定咸森林。他們將於14日深夜與利物浦上演榜首大戰,不少球迷及媒體都開始期盼另一次「李斯特城童話」。

相信不少球迷都知道,諾定咸森林曾是歐洲強隊之一,但之後曾跌落英甲,近年多在英冠作賽,2022夏天才重返英超。那麼這支沒落的歐洲霸主,今季為何表現突飛猛進,從護級隊搖身一變成為爭標份子?



諾定咸森林曾兩奪歐聯前身的歐冠盃。(Getty Images)

沒落多時的兩屆歐洲冠軍

諾定咸森林上世紀70年代曾風光一時,這支本在英格蘭各級聯賽浮沉的球隊,在名帥白賴仁哥洛夫(Brian Clough)帶領下,1977年夏天升上英甲(當時為最頂級聯賽)後即獲當季聯賽冠軍,更連續兩季在歐冠盃(歐聯前身)封王,亦捧起過1次歐洲超級盃。

穩定留在頂級聯賽至英超創立首季,他們卻以榜尾身份降班,白賴仁哥洛夫亦掛起教鞭,猶如宣告諾定咸森林的輝煌時代落幕。翌季諾定咸森林重返英超,踢了3季後又降班,1998/99捲土重來,在英超掙扎1季後陷入「寒冬」,在次級或更低組別聯賽作戰超過20年。

闊別英超多年,為這間球會帶來轉變的是希臘商人馬里納基斯。(Getty Images)

希臘班主收購 豪言五年內重返歐洲賽

2009至2011兩季英冠升班附加賽止步4強,不少球迷早已忘記諾定咸森林這支曾為歐洲冠軍的沒落球隊。至2017年,希臘商人馬里納基斯(Evangelos Marinakis)入主,他在1967年出生,15歲時到英國讀高中,剛好是諾定咸森林最輝煌時期,「我80年代到這裏時,最多人討論的是利物浦和諾定咸森林」。他解釋收購森林是因為心存對他們的記憶,以及看到這間球會的潛力。

馬里納基斯是希臘航運大亨,財力雄厚同時熱心足球,2010年收購希臘班霸奧林比亞高斯並成為球會主席,2023年又入主葡超的里奧艾維。在他帶領下,奧林比亞高斯上季奪歐協聯冠軍,奪隊史首項歐洲賽錦標。收購森林後,馬里納基斯更換球會管理層,當中包括引入曾在奧林比亞高斯任職的高層,並豪言為球會定下5年內升班及重奪歐洲賽資格的進取目標。

在馬里納基斯帶領下,奧林比亞高斯上季奪歐協聯冠軍。(Getty Images)

改革管理層終重返英超

新班主帶領下,森林連續三季成績都有進步,從英冠21名升到第7,但2020/21球季成績大幅回落,完季僅排第17。該年夏天諾定咸森林決定改革,任命奧林比亞高斯的招聘主管George Syrianos,並改變以短期目標為主的轉會策略,不再以高薪簽人。

馬里納基斯向來換帥果斷,同年9月決定換帥,聘請古柏(Steve Cooper)執教,球隊戰績即突飛猛進,從榜尾到季尾排第4,並在升班附加賽擊敗哈特斯菲,睽違23年重返英超。

諾定咸森林在2021/22的升班附加賽險勝哈特斯菲,睽違23年重返英超。(GettyImages)

升班後頻為護級苦戰

雖然馬里納基斯2017年入主森林時定下的5年計劃只成功一半——森林剛好在2022年夏天升上英超,但那個夏季轉會窗,這位希臘班主展現出雄厚財力。諾定咸森林一口氣買入21名新兵,創下英超單一轉會窗紀錄。豪擲逾1.45億鎊,在20支英超球隊中排第5。

然而森林回到英超後,首季大部分時間都為護級而戰,僅以第16名完季;次季情況未有改善,諾定咸森林在2023年12月辭退升班功臣古柏,聘請紐奴(Nuno Espírito Santo)執教。

紐奴上任,成為諾定咸森林近年第二個轉折點。(路透社)

紐奴領軍再迎蛻變

紐奴上季中接手時,森林排在第17位,至季尾一直為護級苦戰,最終衝線時仍為17位,雖比第18位的盧頓多6分,但這支全季最高也只排第15的護級份子,沒有人認為他們下季情況會有多大改變。

今季開季後,諾定咸森林卻在紐奴重整下搖身一變,首輪1:1與般尼茅夫打成平手排在第11,已是目前為止,他們在今季最低排名,第4周作客更成為首次擊敗利物浦的球隊,目前戰至季中仍未有另一支球隊能在聯賽能戰勝紅軍。森林之後成績稍有起伏,現在他們又爬上第3,與第2的阿仙奴同分。

艾利洛安達臣是諾定咸森林去年夏天最貴收購,今季亦「交足功課」。(路透社)

森林陣中五大主將

森林今季夏窗最大收購,是以3500萬鎊從紐卡素買入中場艾利洛安達臣(Elliot Anderson),此子能攻擅守,助攻與攔截(Tackles)次數均排隊內首位,是森林今季表現突飛猛進原因之一。

紐奴率領下,諾定咸森林是今季英超控球率最低球隊,場均只有39.9%,主要憑堅守後的快速反擊致勝,目前僅失19球,與利物浦並列聯賽第2少。

主力前鋒基斯活特(Chris Wood)雖已33歲缺乏速度,但擅長空中進攻,加上他身後的基比斯韋特(Morgan Gibbs-White)、艾蘭加(Anthony Elanga)與赫臣奧杜爾(Callum Hudson-Odoi)皆能快速撕破對方防線,這「三少一老」的進攻組合,便成為森林致勝之道。

諾定咸森林以反擊制勝,主力前鋒基斯活特(中)今季聯賽已攻入12球。(路透社)

「我視諾定咸森林為大家庭」

上周二以3:0擊敗狼隊,對方主帥域陀佩雷拉(Vitor Pereira)賽後便道出今季森林強大之處:「我們創造出不少入球機會,但對手非常強壯。他們反擊速度很快,是一支結構緊密、耐心等待對手犯錯的球隊。我們每一次犯錯,他們都能轉化成入球。」

與大多球會班主不同,馬里納基斯除不時會到現場觀戰外,更會進入球迷區與他們擊掌擁抱。天空體育記者形容這位班主的「熱情」為他帶來麻煩,最著名的莫過於去年4月一份聲明:當時森林處於護級邊緣,僅比第18位的盧頓多1分,作客愛華頓的重要一戰以0:2落敗後,諾定咸森林發聲明批評球證三度漏判十二碼:「賽前我們已警告過,今場VAR球證是盧頓球迷,但未有更換」,聲明出街後隨即引起軒然大波。

上月受訪重提此事時,馬里納基斯回答:「我視諾定咸森林為大家庭,因此當看到有不公之事,我會站出來抱不平。相信我,至今為止每當我們發聲時,我們都是正確一方。」他亦表示每當說到球會之事時,永遠不會用「我」,而是用「我們」。

馬里納基斯作風熱情且「貼地」,也不時引來爭議。(Getty Images)

與李斯特城已故班主維猜一樣,馬里納基斯不止為搞波而搞波,還顧及整個諾丁漢社區,他的雄厚資本並非只是為球隊奪盃攞威,反借球隊日漸龐大的力量和影響力惠及社群,因此他也跟維猜生前一樣深得球迷的心。

球迷繼續成為支持球隊高飛的最大動力,去年11月開始,森林球迷已不時在城市球場高唱「我們將會贏得聯賽冠軍(we’re going to win the league)」,機率或許不算太高,但馬里納基斯領軍重返歐洲賽的目標可望達成。較他預想遲了3年,難得的是球壇終於有位講得出做得到的班主。這個就連在上季也看來遙不可及的夢,竟然今季即將達成,不得不佩服這位希臘班主的遠見和魄力。

14日深夜4時森林主場再戰利物浦已變成「榜首大戰」,會否成為今季首支「雙殺」紅軍的球隊,讓森林球迷距離贏得英超的夢想更近一步?