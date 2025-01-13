足球．人物誌︱紐奴重返英超敗部復活　唔啱「大公司」的摩帥徒弟

紐奴（Nuno Espirito Santo）在狼隊時期曾被視作領隊界的明日之星，不料上升期遇到「領隊陷阱」熱刺，之後遠走沙特在伊蒂哈德重振聲威，翌季又鬥不過賓施馬敗走。

兜兜轉轉幾年，上季季中到諾定咸森林幫手護級重返英超，今季出乎意料領軍愈戰愈勇殺上三甲，重新省靚自己招牌。紐奴的經歷猶如不少打工仔寫照——明顯是個實幹型人才，每每轉投大公司後失去光芒。不擅長搞辦公室政治，重返中型班就是發揮他才幹的最佳舞台。



大部分時間，紐奴都是一臉愁眉不展的。（路透社）

曾是摩連奴波圖麾下最不顯眼徒弟

紐奴的球員生涯，大概沒有多少人記得。他是摩連奴執教波圖的年代一手買入，身為當年歐聯冠軍一員，大家對他沒有印象，因為他根本無份出場。沒錯，他身處最易被世人遺忘的位置——後備門將。

摩連奴沒有忘記這位「徒弟」，紐奴加盟狼隊首季便領軍重返英超，還獲得第七名，當年執教曼聯的摩帥已對他讚不絕口，摩連奴之後轉教熱刺，跟狼隊對戰前再次公開讚揚紐奴：「他和狼隊的工作獲得一些肯定，但我認為值得更多、多很多掌聲。」他笑稱，紐奴「做領隊好過當球員很多」，頑皮地幽對方一默：「我不是說他是個差勁的球員，只是說他做教練遠較球員出色。」

摩連奴多次公開讚揚「徒弟」紐奴，為對方抱不平。（Getty Images）

不擅長辦公室政治的務實主帥

紐奴沒有「師父」摩連奴的厲利口才，也不愛出風頭，個性低調實幹，只管每天默默耕耘，他最快樂自在的時光，就是跟球員在一起相處和訓練。有外國記者形容，每逢賽前記者會之前，紐奴進場前都會先大大深呼吸一口氣，彷彿要不情願地做苦差，難怪他在鏡頭前總是愁眉苦臉。

打開他的CV，會發現一個有趣現象——他退役後打過7份當主教練的工，有些成功，有些不太成功，相信大家已經猜到，他每每在中小型球會受盡讚賞，包括里奧艾維、狼隊和森林，而在所謂大球會或昔日豪門，如波圖、華倫西亞、熱刺均失敗收場。

在波圖和華倫西亞都教足一年以上才走，4年前在熱刺只得4個月「貨仔」便被辭退，摩連奴曾幫口指熱刺這決定來得太早，力撐紐奴是個好教練。領軍能力受盡質疑下轉戰沙特，紐奴打出一場翻身仗，成功為伊蒂哈德（Al-Ittihad）帶來14年來首次聯賽冠軍，證明他執教能力無問題。正當他重振雄風，不幸翌季遇上「性格巨星」賓施馬來投，權力鬥爭下敗走沙特，又正好再次印證他不擅長辦公室政治的缺點。

基斯活特與紐奴上季領森林護級成功。（Getty Images）

到森林再度振翅高飛

從里奧艾維、狼隊到伊蒂哈德交出的成績，紐奴獲公認是個有本事的教練，就算被炒仍不愁出路，離開沙特僅一個月、2023年12月已獲森林招手請他「救火」幫忙護級。回到他最舒服的工作環境——無甚權力鬥爭的中小型球會，讓他再度一展所長，專心想辦法提升球隊表現。

上季以第17位僅僅護級成功，經過季前訓練，他跟球員親密共處後雙方彼此了解和信任，球員深入認識他的戰術和要求後，今季的森林表現脫胎換骨，亦完全反映紐奴的領軍功力。當幾乎全世界球隊都在做高位迫搶，紐奴領軍下的森林反其道而行，在前場贏得控球的次數全英超排最尾，卻依然能在聯賽榜高佔第三位。

紐奴是個有自己一套的領隊，不做高位迫搶，不等於放棄去搶控球，他只是將搶球的重心屯重在中場中路，甚至設下陷阱引對手犯錯。最經典的例子就是首循環作客1：0擊敗利物浦一仗，當紅軍中堅雲迪積克帶球上前場分波，早已伏兵中場的森林球員看準機會截得皮球，一記高速反擊「一劍封喉」，為史諾送上領軍首場敗仗，也是今季直到目前利物浦在英超唯一一次輸波。

那時候外間難免懷疑，森林的勝仗帶有幸運成份，如今踢足半季有多這支英格蘭中部球會持續勇態，相信再無人會質疑他們的實力，周二深夜輪到森林主場迎戰利物浦已搖身一變為一場「榜首大戰」。問題反而是，森林能否再創佳績成為今季首支「雙殺」紅軍的球隊？

紐奴上季救森林出火海，今季盡顯功力。（Getty Images）

領隊界一場精彩翻身仗

從英超到沙特兩度敗走，千帆過盡的紐奴當然不會因為森林的佳績而過早高興，「在球圈多年，我知道蜜月期不會永遠持續下去，問題是如何延續。那是很難的，挑戰就是持續作出相同要求，因為什麼也沒有改變。」

對於森林高佔英超聯賽榜第三位，紐奴說：「現在沒有什麼意義，前面尚有漫長球季，我們必須繼續努力。當下是個正面時刻，但我們必須繼續努力。」無論森林今季最終排名如何，紐奴勇於對抗潮流，領森林踢出風格和成績，已為自己打出一場精彩的翻身仗，尤其再看4年前辭退他的熱刺只能持續在中游苦苦掙扎，他領軍多年的狼隊亦要為護級而戰，更讓人體會到「東家唔打打西家」的道理，只要努力不放棄，找到讓自己一展所長的合適土壤，一樣能夠燦爛盛放。