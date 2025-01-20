港足再有教練團成員離隊　或不聘新助教　主帥：六連勝沒理由改變

香港足球代表隊正備戰省港盃次回合，但港隊今屆以年輕球員為主，配合部份有經驗球員；在這場比賽之後，港隊就要為3月份作客新加坡的亞洲盃外圍賽第三圈做準備，但教練團再有成員即將離隊。



港隊將於3月25日的亞洲盃外圍賽第三圈首仗鬥新加坡，該國際賽期於同月17日展開，根據慣例，港隊會在此仗前先約戰一場友賽。

主教練韋斯活透露，仍在尋找潛在對手，但稱對方踢法或實力不一定跟新加坡相近，「在國際賽期前的周末，東方會對大埔、傑志鬥理文，有些球員可能踢足全場，球員可能受傷，又或者外流內地的球員正處於季初階段，我們要考慮很多因素」。

港隊主教練韋斯活。（袁志浩攝）

港足去年底短時間內失去兩名助教——盧斯爾轉投中超雲南玉昆、賀蘭特加盟本地班霸理文；在上月東亞足球錦標賽期間，賀蘭特兼任港隊助教，而現領軍戰省港盃、港隊U20主教練戴雅諾亦是教練團成員。

韋斯活認為港隊取得六連勝，沒有理由去改變，暗示或不會另聘新助教，「Darren（戴雅諾）你可以說是被提拔了，而屆時（3月）Matt（賀蘭特）也會繼續留在港隊。」

港隊首席技術分析師Christopher Jenkins。（袁志浩攝）

不過據了解，首席技術分析師Christopher Jenkins將於省港盃後離任，返回家鄉愛爾蘭工作。韋斯活表示，對方離隊的決定跟自己與足總無關，且相信對港隊沒太大影響。「這是他（Christopher Jenkins）的個人決定，可能是想接受新挑戰，或是轉換環境。老實說，我跟賀蘭特也做了很多分析工作」。

雖然韋斯活無需領軍戰省港盃，但他其實全程參與——訓練期間提供意見，首回合作客也落場做駁腳陪練，比賽時於看台上觀察球員。

他指港隊今年9月初會出戰U23亞洲盃外圍賽，省港盃對年輕球員或戴雅諾來說，都是一次機會。「我們首、次回合名單中沒有球員變動，因為每個人都做得不錯。我很高興為之後的大港腳獲得更多（球員的）選擇。」

第43屆省港盃賽程



次回合：

日期：1月22日

時間：08:00pm

地點：香港大球場

票價：160元（成人票，買一送一）；40元（特惠票）（網上購票平台：ticketflap）

