港足爭啟德主場館成新主場　望建球迷文化　省港盃成人票買一送一

香港足球代表隊正爭取以啟德體育園主場館作未來主場,今年6月亞洲盃外圍賽對印度的比賽,或會是港足在啟德的第一戰。



足總今舉辦新聞發布會,正式公布第43屆省港盃會於今年1月15及22日舉行,港隊會先作客廣州越秀山體育場,再返回香港大球場踢次回合。

足總早前公布首回合初選名單,當時表明以港足U23配以3位超齡球員參賽,但之後將參賽球隊更正為香港代表隊,決選時亦不會再考慮球員是否「超齡」。足總主席霍啟山表示,港隊派小將出戰是考慮到港隊發展,「2022年杭州亞運港隊歷史性打入四強,今年足總推行U22聯賽,都是配合這個策略,讓本地年輕球員多一個平台(表現)、有更多上陣機會。」

港隊以年輕球員為骨幹出戰今屆省港盃。(資料圖片/袁志浩攝)

省港盃兩回合賽事均會透過港台電視32與其YouTube頻道直播,而次回合港隊主場賽事,球迷可從網上平台ticketflap購票,當中160港元的正價門票買一送一,40港元的特惠門票則不另設優惠,足總表明是希望帶動新球迷入場,擴大港足球迷基礎。

第43屆省港盃賽程



首回合:

日期:1月15日

時間:07:30pm

地點:廣州越秀山體育場

票價:待主辦方公布



次回合:

日期:1月22日

時間:08:00pm

地點:香港大球場

票價:160元(成人票,買一送一);40元(特惠票)(網上購票平台:ticketflap)



足總爭取以啟德體育園主場館作港足未來主場。(資料圖片/夏家朗攝)

啟德體育園主場館周日舉行首場測試賽,足總當日亦有派人到場視察,總幹事張炎有表示,會爭取以啟德主場館作為港隊今屆亞洲盃外圍賽的主場,並成為港隊其他賽事的未來主場。

他表示仍在跟園方商討合作模式,且進度樂觀,今年6月10日港隊對印度的第一場亞盃外主場賽事有望在啟德上演,「在啟德辦港隊比賽是順理成章,只是要與持分者溝通。當然想能坐滿50000人(主場館最大容量),但不一定要坐滿,我們是想利用啟德,讓球迷參與比賽時氣氛更好。」

港隊亞洲盃外圍賽第三圈賽程:



2025年3月25日

新加坡 Vs 香港



2025年6月10日

香港 Vs 印度



2025年10月9日

孟加拉 Vs 香港



2025年10月14日

香港 Vs 孟加拉



2025年11月18日

香港 Vs 新加坡



2026年3月31日

印度 Vs 香港



足總主席霍啟山。(袁志浩攝)

被問到會否將啟德主場館其中一個更衣室打造成港隊專屬更衣室,張炎有稱會爭取任何事去改善球員、球迷體驗。霍啟山就特別提到早前東亞足球錦標賽決賽後,球迷於地鐵站內高歌慶祝港隊獲勝,認為港隊可借助啟德建立球迷交化,「不止是一個比賽而已,我們想創造獨有球迷文化,講求的是整個體驗。」

然而霍啟山也透露,港隊仍不會排除使用香港大球場,「有必要時兩邊用,主要是讓香港有多點大型場地的選擇,提高競爭力,未來可舉辦更多大賽或錦標賽。」