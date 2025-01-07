港足爭啟德主場館成新主場　望建球迷文化　省港盃成人票買一送一

香港足球代表隊正爭取以啟德體育園主場館作未來主場，今年6月亞洲盃外圍賽對印度的比賽，或會是港足在啟德的第一戰。



足總今舉辦新聞發布會，正式公布第43屆省港盃會於今年1月15及22日舉行，港隊會先作客廣州越秀山體育場，再返回香港大球場踢次回合。

足總早前公布首回合初選名單，當時表明以港足U23配以3位超齡球員參賽，但之後將參賽球隊更正為香港代表隊，決選時亦不會再考慮球員是否「超齡」。足總主席霍啟山表示，港隊派小將出戰是考慮到港隊發展，「2022年杭州亞運港隊歷史性打入四強，今年足總推行U22聯賽，都是配合這個策略，讓本地年輕球員多一個平台（表現）、有更多上陣機會。」

港隊以年輕球員為骨幹出戰今屆省港盃。（資料圖片／袁志浩攝）

省港盃兩回合賽事均會透過港台電視32與其YouTube頻道直播，而次回合港隊主場賽事，球迷可從網上平台ticketflap購票，當中160港元的正價門票買一送一，40港元的特惠門票則不另設優惠，足總表明是希望帶動新球迷入場，擴大港足球迷基礎。

第43屆省港盃賽程



首回合：

日期：1月15日

時間：07:30pm

地點：廣州越秀山體育場

票價：待主辦方公布



次回合：

日期：1月22日

時間：08:00pm

地點：香港大球場

票價：160元（成人票，買一送一）；40元（特惠票）（網上購票平台：ticketflap）



足總爭取以啟德體育園主場館作港足未來主場。（資料圖片／夏家朗攝）

啟德體育園主場館周日舉行首場測試賽，足總當日亦有派人到場視察，總幹事張炎有表示，會爭取以啟德主場館作為港隊今屆亞洲盃外圍賽的主場，並成為港隊其他賽事的未來主場。

他表示仍在跟園方商討合作模式，且進度樂觀，今年6月10日港隊對印度的第一場亞盃外主場賽事有望在啟德上演，「在啟德辦港隊比賽是順理成章，只是要與持分者溝通。當然想能坐滿50000人（主場館最大容量），但不一定要坐滿，我們是想利用啟德，讓球迷參與比賽時氣氛更好。」

港隊亞洲盃外圍賽第三圈賽程：



2025年3月25日

新加坡 Vs 香港



2025年6月10日

香港 Vs 印度



2025年10月9日

孟加拉 Vs 香港



2025年10月14日

香港 Vs 孟加拉



2025年11月18日

香港 Vs 新加坡



2026年3月31日

印度 Vs 香港



足總主席霍啟山。（袁志浩攝）

被問到會否將啟德主場館其中一個更衣室打造成港隊專屬更衣室，張炎有稱會爭取任何事去改善球員、球迷體驗。霍啟山就特別提到早前東亞足球錦標賽決賽後，球迷於地鐵站內高歌慶祝港隊獲勝，認為港隊可借助啟德建立球迷交化，「不止是一個比賽而已，我們想創造獨有球迷文化，講求的是整個體驗。」

然而霍啟山也透露，港隊仍不會排除使用香港大球場，「有必要時兩邊用，主要是讓香港有多點大型場地的選擇，提高競爭力，未來可舉辦更多大賽或錦標賽。」