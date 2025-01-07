港足爭啟德主場館成新主場 望建球迷文化 省港盃成人票買一送一
香港足球代表隊正爭取以啟德體育園主場館作未來主場，今年6月亞洲盃外圍賽對印度的比賽，或會是港足在啟德的第一戰。
足總今舉辦新聞發布會，正式公布第43屆省港盃會於今年1月15及22日舉行，港隊會先作客廣州越秀山體育場，再返回香港大球場踢次回合。
足總早前公布首回合初選名單，當時表明以港足U23配以3位超齡球員參賽，但之後將參賽球隊更正為香港代表隊，決選時亦不會再考慮球員是否「超齡」。足總主席霍啟山表示，港隊派小將出戰是考慮到港隊發展，「2022年杭州亞運港隊歷史性打入四強，今年足總推行U22聯賽，都是配合這個策略，讓本地年輕球員多一個平台（表現）、有更多上陣機會。」
省港盃兩回合賽事均會透過港台電視32與其YouTube頻道直播，而次回合港隊主場賽事，球迷可從網上平台ticketflap購票，當中160港元的正價門票買一送一，40港元的特惠門票則不另設優惠，足總表明是希望帶動新球迷入場，擴大港足球迷基礎。
第43屆省港盃賽程
首回合：
日期：1月15日
時間：07:30pm
地點：廣州越秀山體育場
票價：待主辦方公布
次回合：
日期：1月22日
時間：08:00pm
地點：香港大球場
票價：160元（成人票，買一送一）；40元（特惠票）（網上購票平台：ticketflap）
啟德體育園主場館周日舉行首場測試賽，足總當日亦有派人到場視察，總幹事張炎有表示，會爭取以啟德主場館作為港隊今屆亞洲盃外圍賽的主場，並成為港隊其他賽事的未來主場。
他表示仍在跟園方商討合作模式，且進度樂觀，今年6月10日港隊對印度的第一場亞盃外主場賽事有望在啟德上演，「在啟德辦港隊比賽是順理成章，只是要與持分者溝通。當然想能坐滿50000人（主場館最大容量），但不一定要坐滿，我們是想利用啟德，讓球迷參與比賽時氣氛更好。」
港隊亞洲盃外圍賽第三圈賽程：
2025年3月25日
新加坡 Vs 香港
2025年6月10日
香港 Vs 印度
2025年10月9日
孟加拉 Vs 香港
2025年10月14日
香港 Vs 孟加拉
2025年11月18日
香港 Vs 新加坡
2026年3月31日
印度 Vs 香港
被問到會否將啟德主場館其中一個更衣室打造成港隊專屬更衣室，張炎有稱會爭取任何事去改善球員、球迷體驗。霍啟山就特別提到早前東亞足球錦標賽決賽後，球迷於地鐵站內高歌慶祝港隊獲勝，認為港隊可借助啟德建立球迷交化，「不止是一個比賽而已，我們想創造獨有球迷文化，講求的是整個體驗。」
然而霍啟山也透露，港隊仍不會排除使用香港大球場，「有必要時兩邊用，主要是讓香港有多點大型場地的選擇，提高競爭力，未來可舉辦更多大賽或錦標賽。」