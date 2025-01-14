省港盃︱港足兩代前鋒均渴望表現自己　教練承認作客廣東難踢

香港足球代表隊周三（15日）將作客廣州越秀山體育場，與廣東隊展開第43屆省港盃首回合對決。港隊今屆繼續以老帶新，陣中兩代前鋒均希望憑表現爭取更多機會。



足總早前公布首回合初選名單，當時表明以港足U23配以3位超齡球員參賽，但之後將參賽球隊更正為香港代表隊，決選時亦不會再考慮球員是否「超齡」。

港隊今日始展開備戰省港盃的首課操練，領軍的香港青年隊教練戴雅諾（Darren James Arnott）指會盡量建立團隊氣氛，「所以有經驗的球員很重要，尤其是大港腳最近成績這麼好，他們能帶領年輕球員。」

省港盃港隊主教練戴雅諾（左），與港足主帥韋斯活（右）都有現身操練。（袁志浩攝）

廣東隊今屆以中超深圳新鵬城球員為骨幹，初選名單內更包括國足前鋒拜合拉木．阿卜杜外力，戴雅諾稱對方實力強，港隊部份時間或會專注防守，但指出自己帶隊踢法與港足主帥韋斯活相似，進攻時仍崇尚控球在腳。

首次參與省港盃的他亦感到興奮，且認為作客內地肯定是大挑戰，「我不會評論球證的部份，但綜觀全球，主場一方總是有優勢的，我們只能專注做好份內事。」

港隊備戰省港盃。（袁志浩攝）

港隊在初選中剔除了余在言、吳宇曦與安永佳，被視為對戰力有一定影響，戴雅諾解釋，安永佳狀態仍在季初階段，並不適合比賽，其餘情況則跟球會有關。然而他形容最終名單已取得平衡，希望小將可展示自己能力，爭取打入大港腳。

仍在美國升學、剛加盟理文的22歲前鋒劉家喬，今屆首度參與省港盃，他曾參與杭州亞運，也試過臨時獲補選至大港腳。已確定升學後投身職業的他表示，隨理文訓練短短兩周，已感受到有進步，「（決定以球員為事業）是想給自己一個機會，如果不踢，可能之後會後悔。」他渴望在省港盃交出表現，「作為前鋒目標就是想入波，（就算出場）十分鐘、廿分鐘都要做。」

22歲前鋒劉家喬首度參與省港盃。（袁志浩攝）

至於已經踏入31歲的流浪前鋒劉智樂，雖曾入選港隊出戰賀歲盃與省港盃，但從未為大港腳上陣。他今季暫於各項本地賽事攻入9球，與一眾外援並列射手榜榜首，「近兩、三季踢很多比賽，入球、助攻數與自己也一直進步，自覺近來在球會狀態很弗，希望把表現帶到港隊。」

外界有期望這位中鋒能贏得韋斯活嘗識、首度獲大港腳決選，劉智樂視省港盃為最佳機會，「機會間中會來一次，看自己能否把握到。我會盡量放鬆心情應對，享受這場比賽。」

31歲港隊前鋒劉智樂。（袁志浩攝）

港隊今午會啟程前往廣州，再在當地練習，備戰周三（15日）晚上於越秀山體育場鬥廣東隊的首回合省港盃賽事。省港盃次回合會於今月22日於香港大球場舉行，足總早前公布，次回合成人票會以買一送一優惠發售。

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第43屆省港盃賽程



首回合：

日期：1月15日

時間：07:30pm

地點：廣州越秀山體育場



次回合：

日期：1月22日

時間：08:00pm

地點：香港大球場

票價：160元（成人票，買一送一）；40元（特惠票）（網上購票平台：ticketflap）

