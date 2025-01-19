澳網｜歌蓮絲狂野反擊球迷獲祖高域支持　去年險退役今成贊助寵兒

澳洲網球公開賽，美國球手歌蓮絲（Danielle Collins）在女單第二圈對澳洲球手艾亞華時遭主場球迷狂噓，她一系列狂野言行反擊，反應有貶也有褒，當中祖高域就表明自己成為了歌蓮絲的粉絲。

雖然歌蓮絲在第三圈不敵同樣來自美國的姬絲（Madison Keys）而出局，且再一次遭主場球迷柴台，但她表明自己因而迎來不少商機。事實上，數個月前，歌蓮絲本已因病而決定退役。



歌蓮絲在第二圈獲勝後，以手放耳邊、飛吻、拍屁股等反擊噓她的觀眾。（路透社）

歌蓮絲在第二圈的言行成為網壇近日的熱話，而她自然成為澳洲主場球迷眼中釘，周六（18日）在第三圈對姬絲繼續獲得大量噓聲，世界排名第11的她在比賽末段更觸傷膝頭，最終直落兩局4：6、4：6落敗。

歌蓮絲在第二圈一直以自己獲得的豐厚獎金反擊噓她的澳洲球迷，到第三圈賽後即使出局了，她也不忘再揶揄對她滿懷敵意的觀眾一番：「我想，單是今屆賽事，就已有6個贊助商找上門了，對我來說這是很好的跡象。就如我之前所說的，每位球迷都幫了我一把，我真的很幸運。」

歌蓮絲在第三圈不敵姬絲。（路透社）

儘管受到澳洲觀眾批評，但網壇巨星祖高域表明自己很喜歡歌蓮絲反擊主場觀眾的舉動，「我很喜歡她回應觀眾的舉動，她在場內、場外的每句話，我都很喜歡，在這之後我也成為了歌蓮絲的粉絲——我之前也是，但現在更支持她了。我覺得她很有趣、很聰明。」他還表示，其實許多球手都認同歌蓮絲的舉動。

祖高域認為網球在體育項目中一直都太保守，「在捍衛傳統和歷史的同時，比起其他體育項目，我們在與時並進方面有點落後了，新一代沒有那個專注力的。」

祖高域非常認同歌蓮絲的舉動，並批評網球未能與時並進。（路透社）

歌蓮絲之後被問道對於祖高域的評價有何回應，她也認為網球需要更「現代化」，「有時候人們對於人生太認真了，聽說網球迷平均年齡已去到65歲。我們需要令這項目更有娛樂性，嘗試幽默一點吧。」

事實上，歌蓮絲今屆本來不會參加澳網，儘管她在女單世界排名前列，惟她一直受類風濕性關節炎困擾，2021年更確診子宮內膜異位症，她去年在英國BBC撰文時，表明自己一直希望組織家庭、產子，惟子宮內膜異位症會令她受孕的機會大減，加上年紀漸長、多年來也因運動員生涯錯過親友的婚禮和葬禮，使她希望在2024年年底退役，展開人生新一章。

不過，她在去年10月在社交媒體宣告，會暫緩退役計劃，「我最近跟不同專家會面，對於要如何達成我最終的夢想——建立家庭——了解了更多。要在患有子宮內膜異位症下懷孕是個很大的挑戰，而這段路會比我想像中更漫長，所以我暫時不會結束我的生涯，2025年，我會繼續參加巡迴賽。」