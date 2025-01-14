澳網︱祖高域梅利聯手第一擊幾乎出事　19歲對手背後藏驚人巧合

澳洲網球公開賽首圈賽事，11號種子施斯柏斯率先下馬，今屆被列為7號種子的10屆冠軍祖高域，面對美國年輕球手首圈亦先失第一盤。

這位獲多年宿敵梅利加持做教練的塞爾維亞球王，之後連取3盤反勝，賽後不忘再談到新教練梅利，「他在我身後感覺有點奇怪。」



祖高域比賽期間，梅利向他提出意見。（路透社）

祖高域2024未獲大滿貫 2025夥梅利重新出發

37歲的祖高域2024年罕有地未獲任何一項大滿貫錦標，去年3月跟合作6年的伊雲尼斯域分道揚鑣後，團隊內主教練一職懸空至今。2025年重新出發，剛退役的梅利成為他的教練，澳網是二人聯手合作的第一擊，面對美國19歲小將巴沙華利迪（Nishesh Basavareddy）卻先失一盤4：6。

梅利在他身後出謀獻策，祖高域隨即穩住陣腳，以6：3、6：4、6：2連取3盤，以3：1反勝晉級，繼續向延續紀錄的第11次冠軍邁進，賽後再次談到梅利，「他在我陣營當中讓我很興奮。我必須說，他在場邊坐在我的包廂感覺有點奇怪。」祖高域稱：「我們在最高水平對戰超過20年，有他站在我球網的一方當然是十分好。」

梅利在祖高域比賽期間表現冷靜嚴肅。（路透社）

梅利做教練一反球員年代常態

梅利在球員年代，比賽時總是充滿激情，常常跟教練團隊鬧意見，向己方教練席破口大罵，今屆賽事首度以教練身份坐在祖高域的廂座，全程表現相當冷靜。

全世界也注視他跟祖高域之間的互動，梅利大部分時間一臉嚴肅，只間中給予祖高域意見，祖高域表示，「比賽期間他給我一些非常好的意見，能夠交流和獲得回應，感覺真好。這是一個非常好的經驗，希望我們不會在這裏停下來。」祖高域下輪對手再次是年輕人，21歲的葡萄牙球手法利亞（Jaime Faria）。

祖高域今屆澳網首圈對手巴沙華利迪在史丹福大學的教練，正是2006年令他首圈止步的高斯坦。（路透社）

澳網對上一次首圈出局的驚人巧合

尋求澳網第11冠的祖高域，首圈面對巴沙華利迪初段無法打出自己的比賽節奏，甚至罕有地在關鍵時刻出現失誤，塞爾維亞球王對上一次澳網首圈出局已經要數到2006年，當時他的今仗對手巴沙華利迪還只是個數個月大的嬰兒。

有趣的是，那次擊敗他的美國球手高斯坦（Paul Goldstein），之後成為巴沙華利迪就讀的史丹福大學網球隊主教練。這位美國19歲小將崇拜祖高域，難得的是跟偶像對戰毫不緊張，打破祖高域發球局取得第一盤。但他在次盤開始體能下降並開始抽筋，被減少失誤的祖高域從後趕上連贏第二、三盤。第四盤之前祖高域和梅利經過一輪詳談，梅利似乎在反手方面給予祖高域意見，塞爾維亞人亦順利再奪一盤勝出賽事。

祖高域力爭澳網第11冠。（路透社）

梅利：他可成為史上最佳運動員

梅利只較祖高域早7日出生，退役後當上對方教練的決定出乎眾人預料。他對長年宿敵讚賞有加，「過去數年祖高域已奠定他史上最佳球手的地位，從他所達到的紀錄，絕對是同輩之中最佳。」

他更揚言，「未來數年，我認為祖高域有能力成為歷來最佳運動員。我在想，假如已經38、39歲的他，能夠在大賽中擊敗艾卡拉斯、冼拿，贏得更多大滿貫，他絕對有條件問鼎史上最佳運動員。」梅利已完全投入祖高域教練的模式，宣稱：「能作為他的團隊成員參與其中，我也感到興奮。」