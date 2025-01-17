澳網｜美國球手歌蓮絲被噓　飛吻拍屁股反擊　豪言「錢照袋」

澳洲網球公開賽女單第二圈，美國球手歌蓮絲（Danielle Collins）對澳洲球手艾雅華（Destanee Aiava）時，遭主場觀眾以噓聲「招呼」，未料她連番狂野反擊，除了向觀眾拍屁股、嘲諷地飛吻，賽後受訪時還直接向觀眾「道謝」：「我會拿到一筆很可觀的收入，謝謝你們購票入場！」



歌蓮絲為賽事10號種子，世界排名第11，第二圈面對排名195的艾雅華，她自然是晉級大熱門，不過歌蓮絲贏得比想像中艱難，打足三局才以7:6、4:6、6:2獲勝，晉級第三圈。過程中，主場的觀眾為了支持澳洲球手，除了全場不斷為艾雅華歡呼，也在歌蓮絲發球錯誤時發出噓聲。

歌蓮絲擊敗了世界排名低得多的艾雅華，卻要打足三局。（路透社）

歌蓮絲絕非善類，她還以顏色，除了叫他們「收聲」，又向觀眾飛吻挑釁，立刻引來更大噓聲，需裁判要求觀眾安靜並尊重雙方球手。歌蓮絲獲勝後，自然又是噓聲不絕，她大動作地將手放在耳邊示意大聲一點、還在親吻自己的手後再向着觀眾拍屁股。

歌蓮絲晉級第三圈後，會獲得一筆18萬美元（約140萬港元）的獎金，賽後的即場訪問環節，觀眾的噓聲當然不斷，歌蓮絲也不放過進一步「報復」的機會，道：「整場比賽我都在想，我會拿到那筆大錢的，歌芙（Coco Gauff，美國球手）和我都很喜歡豪華的渡假旅遊，所以那筆錢的一部份會用在這裏，謝謝大家來支持我們。」在噓聲中，她再拿過大會的咪說：「謝謝大家，我愛你們！」

賽後記者會上，歌蓮絲直言自己很喜歡場內的氣氛，「作為職業運動員最好的一點，就是即使人們討厭你，但他們卻為你的生活埋單。我的職業生涯不會是無止境的，所以我每天都提醒自己，這種事為我帶來收入。」她再道出重點：「人們買票進來罵我或是做任何他們想做的事，最後（買票的錢）都來到了我的戶口。」

歌蓮絲已計劃好，會將獎金用在與好朋友一起旅遊，「我們喜歡五星級的假期，這筆錢也會用在一個五星級的旅程，希望能去巴哈馬群島。我們喜歡坐大船、大郵輪，到時候我們會在社交媒體好好分享，讓大家都知道我們玩得有多開心。」