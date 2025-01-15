澳網︱鄭欽文爆冷次圈止步　主球證一判決影響失專注

中國網球「一姐」鄭欽文，去年在澳洲網球公開賽表現神勇，一路殺入決賽並獲得亞軍，首度置身大滿貫決賽之後，為她在2024年賽季注入強心針，歷史性為中國贏得奧運女單金牌，首戰年終賽已闖入決賽，年終世界排名亦升上生涯最高的第5位。

新一年以5號種子身份再戰澳網，鄭欽文目標直指冠軍，她順利闖過首圈，今日出戰次圈時卻出乎意料遭遇滑鐵盧，爆冷0：2不敵比利時36歲老將施格雯（Laura Siegemund）。



澳網上屆亞軍鄭欽文，今屆次圈止步。（路透社）

上屆亞軍鄭欽文爆冷次圈止步

鄭欽文今仗未能發揮應有水準，第一盤要戰至決勝局，細分輸7：3先失一盤；施格雯第二盤早段已打破鄭欽文發球局，並乘勢再贏一盤，以7：6、6：3勝出賽事。完場後這位36歲老將一臉驚喜，似乎也意料不到世界排名97位的她，能夠擊敗前列種子球手。

去年表現穩定的鄭欽文，今場為何突然失準？主裁判在第二盤期間的一次關鍵決定，或許多少對這位中國網球「一姐」有所影響。

關鍵時刻被主裁判罰分

這位性格爽直的湖北姑娘，一如以往不會為落敗找借口，賽後只說：「今天沒什麼多說的，我盡力了。今天不是我的日子，我在關鍵分沒有做出正確的選擇。」她認為，第一盤有很多打破對手發球局的機會，卻因專注力不足、出現太多非壓力失誤而未能把握，「第一盤我打得不夠好，對手打得很好，這就是網球。」

比起第一盤力戰而敗，更令人驚訝是向來後勁十足的鄭欽文第二盤以大比數落敗，不得不提今場轉捩點——第二盤第4局，鄭欽文因發球超時被主裁判判罰，她在此之前已曾被警告，因此這次直接被罰分。當時鄭欽文嘗試跟球證交涉但無果，她隨即發球雙錯誤，再次被施格雯破發，落後至1：3。

鄭欽文稱，當時從她的角度，看不到發球倒計時器，並承認「裁判的判罰很影響我的專注力，我第一次遇到這種情況」，即使如此她仍堅持：「但這些不是我輸球的原因，今天總體來說對我很困難。」

36歲老將施格雯擊敗鄭欽文後一臉驚喜。（路透社）

熱身太遲狀態未足

事實上，鄭欽文的身體也許尚未準備好出戰澳網這樣的大賽。她早前退出了聯合盃的比賽，也沒有參加其他賽事熱身，新球季一開始便直接出戰澳網。

她表示，「年終賽後我的身體（手肘）有點小狀況，冬訓開始很晚。跟團隊商量之後，我決定不參加熱身賽，其實甚至考慮過要不要跳過澳網，但我覺得是大滿貫，還是決定來試一試。」