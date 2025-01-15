澳網為吸新客出奇招　3D實時動畫免費直播似打機｜體育熱話

正在舉行的澳洲網球公開賽（Australian Open，簡稱澳網），因為特別的YouTube直播而引起話題。

打開直播連結，依然能聽到來自現場的擊球、球手呼叫、球迷歡呼等聲音，同樣也有現場旁述，但包括球手在內的比賽畫面，卻變成猶如電子遊戲般的3D動畫，並因而成為熱門話題。



圖中這名球手，其實是西班牙的艾卡拉斯。（X影片截圖）

作為每年初的網球大滿貫賽事，不少電視台都會購買轉播權，因此即使是在澳網官方YouTube頻道，也無法免費直播賽事。

因此賽會今年便出奇招吸客，用實時模擬的3D動畫代替，配上現場收音及旁述，讓沒有訂閱收費電視台的觀眾，仍能從免費直播中體會到賽事魅力。有趣的是，賽會還會在一定程度上還原球手的外表，包括膚色、衣服等等，但3D動畫中的球手頭大身細，球拍和球亦不時無故消失，或讓人誤以為是YouTube上常見的「假直播」。

艾卡拉斯。（路透社）

澳洲網球總會（Tennis Australia）接受BBC訪問時表示，此舉是為了「吸引新世代網球迷，讓這項運動更容易參與及更具吸引力，特別是對兒童及家庭而言」。

這項技術其實在上年已經開始使用，但今年質素進步不少，英國《衛報》指收看直播的人數約為2024年同期4倍。

澳網YouTube直播中的中國球手鄭欽文。（YouTube截圖）

澳洲網球總會創意總監Machar Reid表示，現今相關技術仍未完善，但正快速發展：「我們需要12個攝影機即時追蹤人體，處理人體輪廓並將骨骼中的29點連在一起。它並非完美，例如裏面的人沒有手指，但你可以想像之後世界會變成怎樣。」

祖高域對法利亞（Jaime Faria）的官方直播：

類似技術也開始在其他運動出現，更會與其他知名作品合作，例如上月的NFL比賽中，同樣使用3D動畫實時模擬，但開球的四分衛卻變成《阿森一族》（The Simpsons）的主角荷馬（Homer Simpson）。