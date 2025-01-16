澳網︱大坂直美譜產後大滿貫最佳成績　賽後笑稱：「我的小復仇」

大坂直美曾是毫無爭議的網球新世代女王，也是莎蓮娜威廉絲的最佳繼承者，她其實自2018年美國網球公開賽開始受抑鬱症困擾，人所共知的爆發點是2021年法國網球公開賽拒絕出席大會例行記者會，並在引起爭議後退賽。



她自此表現浮浮沉沉，亦未再贏得大滿貫，2023年初宣布懷孕休戰一年。去年產後復出已無復當年勇，大小賽事經常「一輪遊」，年終世界排名跌至第59。2025年重新出發，大坂直美在澳洲網球公開賽連過兩關，寫下產後復出大滿貫最佳成績。



大坂直美在澳洲網球公開賽連過兩關，寫下產後復出大滿貫最佳成績。（路透社）

挫梅高娃後笑稱：「我的小復仇」

大坂直美首圈擊敗法國球手加西亞要打足3盤，今場面對20號種子梅高娃（Karolína Muchová）也是如此，1：6先失一盤後，大坂直美以6：1、6：3連下兩城反勝。賽後她特別提到，擊敗梅高娃是「我的小復仇」（my little revenge）。

去年美網次圈大坂直美敗在對方拍下，當日她悉心打扮，穿上一條背後綁上白色巨型蝴蝶結的黑裙進場，今仗勝出後即場受訪，她說：「當我穿上生涯最佳衣著，她在美網把我摧毀」，逗得全場觀眾大笑，並隨即補充，「我那時很失望，很生氣，今次是我的小復仇。」

下場對手賓錫同是「新手媽媽」

大坂直美強調，復仇不是壞事，純粹是球手間的競爭，「她是其中一位最頑強的對手，因而意義重大。」意義更大的是，今次是她2023年7月誕下女兒Shai以來，首度在大滿貫賽事置身第三圈，而她的下一場對手正是去年4月產女的瑞士球手芭蓮達賓錫（Belinda Bencic），兩位同是27歲的年輕媽媽將力爭16強一席。

然而大坂直美對此不感興趣，「我們當然會被標籤為『媽媽』，但當你置身網球場，只會想到自己是個網球員。」她又表示賓錫產女後尚未見過對方，所以未知賓錫近況，「我不想說我跟她一起成長，當然我們在巡迴賽期間時常見面，她同樣在生BB後復出賽場真是很好。她看來不錯，我想下場比賽會很好玩。」

大坂直美與女兒Shai。（IG）

曾4奪大滿貫 產後表現一落千丈

大坂直美曾4度贏得大滿貫，2次在澳網，2次在美網，2019年年終世界排名第一，由2018至2021的4年間一直位居世界前列。之後在情緒病困擾下表現反覆，產後復出成績更是一落千丈，參加的大滿貫賽事未曾突破次圈，包括去年美網次圈被梅高娃踢出局，2024年年終世界排名跌至第59位，目前回升至第50位。

比起成績與世界排名，相信球迷更開心的是看到大坂直美似乎再次享受網球，在賽場上重拾笑容，球場以外亦盡顯幽默感，目前仍只得27歲的她，絕對有能力再創高峰。