港超聯︱大埔負傑志　港腳後備踢38分鐘被調走　主帥批表現失望

港超聯榜首大埔被打破今季聯賽主場不敗身，以1：2不敵傑志，外援馬卡雷拿與韋法頓更傷出。

主教練李志堅表示，失三分也不及兩名球員受傷重要，更點名翼鋒尼高拉斯表現不似預期。



大埔11分鐘先開紀錄，盧卡斯分邊予李家豪，這位右閘落底傳中，馬卡雷拿門前撞入。傑志29分鐘追平，費蘭度左路傳中腰波，迪美路夫衝前頭槌破網。

迪美路夫為傑志追平。（袁志浩攝）

馬卡雷拿之後傷出，大埔形勢更被動，至上半場補時階段，祖連奴禁區內起腳省中韋法頓手部，球證在VAR建議下到場邊「睇機」，終改判十二碼。雖然大埔球員曾嘗試騷擾操刀的費蘭度，但這位入籍兵仍輕鬆射入，助傑志反超前2：1；韋法頓亦因傷退下火線。

費蘭度操刀射入十二碼。（袁志浩攝）

57分鐘，大埔一次傳中引發混戰，陳肇鈞頭槌二傳，盧卡斯接應抽射卻高出。大埔下半場縱然不斷搶撲，但傑志仍能保持球權，後備入替的尼高拉斯結果被提前換走。祖連奴尾段罰球射中柱，傑志最終贏2：1，打破大埔今季聯賽主場不敗之身（此前為6勝1和），少踢兩場下追至落後榜首大埔9分，繼續排第四位。

+ 9

大埔於馬卡雷拿離場後戰力明顯下降，中場亦失勢，主教練李志堅坦言，球隊一直明白後備力量有不足，入替的球員不可能發揮到與外援同樣的效果，但致命傷是球員沒有在馬卡雷拿受傷時令比賽暫停，讓球隊換入，「那時候失波是最傷的，這種情況是球員不夠經驗，應阻止對方（把握這優勢）進攻。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

李志堅透露，已立即送院的韋法頓傷勢較嚴重，有機會骨折，「失3分也未必夠兩位球員受傷來得重要，聯賽仍有10多場比賽，我們會再簽入進攻球員。」

伊高沙托尼賽後一度與李志堅「密斟」，李志堅指出今仗落場的年輕球員令人有點失望，並點名32分鐘入替、70分鐘又被換走的尼高拉斯。

尼高拉斯後備上陣38分鐘便被調走。（袁志浩攝）

「尼高拉斯從香港隊（12月初入選大港腳出戰東亞足球錦標賽外圍賽）回來後，練習時沒問題，但比賽好像很不集中，表現不似預期，有明顯落差。」

他認為對方在場上進退失據，因此無法堅持讓他繼續上陣，「希望他能好好調節，年輕球員效力爭標球隊，有機會就要表現到。」另外，大埔領隊葉志雄透露，球會已向足總董事會入紙，在來季易名「大埔追夢隊」。