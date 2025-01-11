港超聯︱大埔再挫理文　三循環賽程佔優　理文主帥：大埔場難踢

衛冕港超聯的理文周六（11日）作客大埔，今季第二度敗於對方腳下，剛羅致的新援乏善可陳，但主教練認為對方表現合符預期。



榜首大埔上場爆冷被港會打破今季聯賽不敗身，今仗起用馮冠鳴與杜國榆踢雙防中，配合隊內多位巴西外援；理文則派新援、阿富汗國腳施卡達利擔正，夥艾華頓、保利臣、安尼亞、羅沙組攻擊線，另一新兵劉家喬則先坐後備。

盧卡斯早段為大埔先開紀錄。（袁志浩攝）

開賽僅9分鐘，陳肇鈞帶球殺入禁區引發混戰，馬卡雷拿傳球至盧卡斯腳下，這位中鋒力壓李毅凱轉身射入成1：0。理文上半場主要直接將皮球分予兩翼嘗試突破，惟新援施卡達利表現一般，僅曾靠艾華頓禁區內左腳燙射柱邊出界。大埔32分鐘有盧卡斯禁區頂扭過顏樂楓後遠射中柱，衝前的馬卡雷拿亦未能補中。

換邊後早段大埔一度由盧卡斯接應伊高沙托尼妙傳撞入，但經VAR認為有人越位在先，判入球無效。73分鐘艾華頓右路罰球內彎斬入禁區，安尼亞頭槌一搖中楣高出。理文之後換入保連奴與劉家喬，但尾段狂攻仍無果，最終輸0：1跌落第四位；大埔則打多次席東方3場、領先6分排榜首。

理文連續兩循環作客不敵大埔。（袁志浩攝）

理文新翼鋒施卡達利今仗乏善可陳、甚少突破落底，至79分鐘被換走，但主帥賀蘭特認為此子剛報到，表現已符合教練團期望，「他為球隊帶來了新元素、新特點，讓我可組合更多可能。」他又表示球隊發揮不錯，基本上已控制球賽，對手大埔只能在個別位置帶來威脅，對敗仗感失望。

理文新翼鋒施卡達利今仗乏善可陳。（袁志浩攝）

+ 8

今屆港超聯踢三循環，即每隊各踢24場聯賽，當中為12場主場與12場客場，當中大埔在原先兩循環的一主一客賽事之外，面對目前其餘前四球隊（理文、東方、傑志）均在主場出戰，在四隊中最為佔優。

賀蘭特認為本港個別球場很難踢，尤其是大埔運動場比其餘場地窄，即使球隊訓練時已嘗試用標記自行「縮場」讓球員適應，最終也要吞下敗仗。「我不認為這場地很理想，但事情就是這樣。我認為這（主場優勢）是他們進佔榜首的重要原因。」

理文主教練賀蘭特。（袁志浩攝）

大埔主教練李志堅也承認賽程讓球隊佔優，但最重要是球員做好自己，「我跟球員相熟、關係好也是好處，因為大定可以互相信任，你幫我、我幫你。專注在球賽上，我們能擊敗每一支球隊。」