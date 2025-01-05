港超聯︱北區連續兩場領先3球下失分　主席：涉打假波消息是謠言

北區足球隊連續兩場港超聯賽事，均在領先3球下被追和，球隊周六（5日）上半場領先標準流浪4：1，換邊後在少踢一人下連失3球，以4：4完場，聯賽至今仍未錄勝仗。

北區早前也因贊助商「均業建築」未能履行贊助承諾，宣布即將除去冠名，球會主席朱浩賢表示，贊助商問題與去年有消息指北區涉及假波案「絕對無關」，更指有關消息是謠言。



北區早前宣布兩位效力半季的外援柏度哥斯達及費利皮爾離隊，簽入哥倫比亞中場艾利安，惟此子今日未能趕及註冊上陣，正選名單只有3位援將。

流浪則有新日援深川大輔、任亨浚及從大埔外借的比迪高擔正，據比賽名單顯示，曾執教愉園與深水埗的潘文迪為流浪主教練，但據了解，潘文迪因報讀亞洲足協專業教練牌照，名義上成為流浪主帥，但在執行層面，流浪原有的教練團角色不變。

古杜拉上半場梅開二度。（袁志浩攝）

開賽11分鐘，身高僅1.63米的北區翼鋒古杜拉頭槌攻門，雖然流浪門將嘗試力挽狂瀾，但經VAR覆檢後認為皮球已過白界，判入球有效。8分鐘後，這位巴西球員再接應羅曉聰橫傳，禁區內大腳抽入成2：0，個人梅開二度。古杜拉之後曾博得十二碼，但肯迪操刀射失，不過他34分鐘將功補過，「千里走單騎」從中場扭過多位守衛起腳破門。

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流浪一度有劉智樂插水式頭槌追近，但完半場前北區再憑肯迪燙射死角，再度領先至4：1；流浪更於上半場已兩度換人，將新援任亨浚與17歲小將李呈調走。

今場比賽轉捩點發生於63分鐘，兩隊球員起衝突，基拿美疑打向法蘭度面部，球證經VAR建議下到場邊「睇機」，終改判向他出示紅牌，基拿美離場後仍一度情緒激動。

基拿美離場後仍一度情緒激動。（袁志浩攝）

流浪先後於68及80分鐘由劉智樂與法蘭度建功，法定時間完結前兩分鐘，葉卓文禁區內踢跌對手，流浪獲十二碼，雷仙奴操刀射入，最終兩隊踢成4：4平手，各得一分，北區亦錯失打開今季聯賽勝利之門的機會，至今暫3和7負排包尾。

北區連續兩場聯賽在領先三球下被追和。（袁志浩攝）

北區對上一場聯賽於去年11月24日舉行，同樣在主場鬥流浪，當時球隊上半場25分鐘已領先3：0，結果於下半場補時5分鐘被追成3：3。對於連續兩場聯賽反勝為和，職球員均相當失落，球會主席朱浩賢賽後到場邊打氣，讚比賽精彩、多入球，表揚球隊踢法悅目、「大家好落力」，更指「和波沒什麼大不了」；更着球員向球迷派發預先準備的小禮物。

完場一刻兩隊球員都十分失望。（袁志浩攝）

對於球會與「均業建築」分手，朱浩賢稱對方沒兌現約七位數字的贊助費，但強調「有我在，一切運作正常」。廉政公署去年5月底曾就打假波展開「勁草」行動，當時有消息指，涉案的港超球隊為北區，而時任主教練梁志榮與一位守門員及一位中場均被補。

被問到贊助商問題是否與此有關，朱浩賢這樣回應：「絕對不關事，這都是謠言，到現在什麼也沒有發生。」他認為可能是贊助商的建築生意「不太好」，承諾自己會負擔餘下經費。

對於北區下季會否繼續參與港超聯，朱浩賢認為是言之過早，但強調自己不會因不利消息而洩氣，「我熱愛足球，任何事也有高有低，最重要個心是正的。」