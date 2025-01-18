港超聯︱東方失主力仍和傑志　主帥為球員離隊而高興：證明有進步

近季已逐漸失色的「東傑大戰」再度上演，東方在多名主力離隊、受傷或停賽下，與傑志踢成1：1。



聯賽跨季20場不敗的東方近月連失主力高素巴耶夫及余在言，小將吳宇曦即將離隊，守衛丹尼爾、黃梓浩亦受傷，林衍廷則停賽。

球隊縱簽入新中堅米祖域，但此子今日不入比賽名單，由拿亞踢正選；另一新兵顧斌則先列後備；中場改由馬希偉擔任。「藍鳥」近4場聯賽只贏過一次，球隊收起迪美路夫與祖連奴，並起用林樂勤、羅梓駿與顏卓彬等華將。

巴科爾射入十二碼。（袁志浩攝）

上半場16分鐘，林樂勤左路長傳明加索夫入楔，後者落底挑入中路，傑志由馬查度撞射成1：0。然而明加索夫之後與梁振邦相撞傷出，需由擔架抬離球場直接送院。

戰至32分鐘，巴科爾禁區內與守門員泰利碰撞，皮球慢流網窩但被鄧達思解圍，球證隨即吹回十二碼，巴科爾親自操刀射入成1：1。完半場前巴科爾近門再接應梁冠聰罰球撞射，但被泰利用腳封走。

迪美路夫近門起腳被葉鴻輝封走。（袁志浩攝）

換邊後早段，利亞倫中路放過頭波入禁區，迪美路夫在梁冠聰與拿亞包夾下起腳，射門省中出迎的葉鴻輝出底線。72分鐘，林樂勤左路罰球開入禁區，顏卓彬前柱搶點頂彈地波，但再被葉鴻輝飛身救走。

傑志稍後有潘沛軒傳中變射門，幾乎笠入但中楣；東方則有黃皓雋面對半空門射高，最終兩隊踢成1：1。較早前擊敗北區的大埔繼續排榜首，少踢兩場的東方與傑志分別落後5分跟12分。

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東方新援顧斌。（袁志浩攝）

東方受離隊潮與傷停問題困擾，主教練盧比度對賽果已感十分滿意，外界有聲音認為東方有力爭奪聯賽冠軍，質疑球隊為何在季中讓多個球員離開，這名教練如此回應：「我為他們離隊而高興，因為這證明他們有進步。我在這裏的工作就是幫助球員，冠軍對我而言不是最重要。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

盧比度進一步解釋，指出東方爭港超是「夢想（dream）」、「實際上不可能」，他明白球迷一定想球隊贏波、捧盃，但球會與教練的想法是另一回事：「我們不可能在球員身上花3000萬，否則我們已買了高價外援代替。我們只能用合理價錢去買人，那球員肯定不會是十分高水平。」

他稱東方首循環排上游，是因為球員發揮出色，若今季打雙循環，球隊肯定會為冠軍奮鬥，「現在是踢三循環，成績不可能維持到尾，可是我們不會放棄任何捧盃的機會」。他補充，東方將羅致多一名中堅。

馬希偉今仗轉踢中場。（袁志浩攝）

東方小將馬希偉賽後於後備席上難掩失落，對比數感到無奈：「就算有球員離隊，全隊都好團結一致，仍保持到表現。」他同樣為他投的隊友高興，認為這是每個球員渴望的事：「一開始也會擔心隊內氣氛（受影響），但教練也說，無論如何，人腳就是這樣，我們要專注做應做的事。我也會耐心等待外流機會。」

這位省港盃港隊成員今仗轉踢中場，進攻時墮後負責運球上前、拉開空位，防守時則站在攻中位置，他自言適應新角色：「很開心可以踢返中場，青年軍時多踢這位置，只是提拔至一隊後轉踢翼，現在有機會踢，就要好好把握。」