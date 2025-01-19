吳宇曦投中甲　東方收轉會費：獲眾多報價，審慎選定重慶銅樑龍

東方足球會周日宣布，18歲翼鋒吳宇曦離隊加盟去屆中甲排行第5位的重慶銅梁龍，而是次交易東方將獲得轉會費。



東方表示：「面對眾多轉會報價，經過球會及多方審慎考慮，最終選定重慶銅樑龍。」東方稱培訓青年球員一直是球會宗旨，對吳宇曦能獲得外地球會開出合約「深感欣慰」，並對方在新球會發展一切順利，「繼續為重慶銅樑龍發光發亮。」而雙方就轉會費達成不公開協議。

吳宇曦是東方近年繼茹子楠、孫銘謙、余在言後，轉投內地球會的第四位年輕球員。這也是東方自主力中堅高素巴耶夫轉戰印尼聯賽，港足中場余在言加盟中甲石家莊功夫後，短時間內第三位焦點球員離隊。

而在中堅丹尼爾重傷下，東方早前宣布簽入塞爾維亞後衛米祖域，與上季效力中超浙江隊的中場顧斌，周六更透露會再羅致一名中堅。

吳宇曦對日職廣島三箭時射入金球。（資料圖片／東方提供）

現年18歲的吳宇曦由U14起加入至東方青訓系統，上季獲提拔成為職業學徒，首度征戰職業聯賽。他今季獲更多出場機會，離隊前半季內為東方13次披甲，包括港超聯、高級組銀牌與亞冠盃次級聯賽。

雖然這位小將在去年11月底對澳洲悉尼FC的亞冠二比賽中始第一次踢足全場，但其敢於盤扭過人的膽識讓人留下深刻印象，他作客日職廣島三箭時，冷靜騙過對方守衛再勁射破門的金球，更令他成為球迷新寵兒。吳宇曦也因此得到港足主帥韋斯活賞識，自今年9月起無間斷入圍大港腳名單。